Marco Giampaolo retourne à la Sampdoria

Avec le départ de Roberto D'Aversa, la Sampdoria se cherchait un nouveau coach dans sa mission maintien. Le club de Gênes qui est 16e de Serie A avec quatre points d'avance sur Cagliari a décidé de faire dans l'ancien et a misé sur Marco Giampaolo. Libre après des expériences manquées à l'AC Milan et au Torino, le coach de 54 ans avait bien réussi à la Sampdoria entre 2016 et 2019 en plaçant le club dans le ventre mou. Il a signé un contrat de deux ans et demi.

Mariage de raison ou manque d'idée ? L'avenir nous le dira mais le premier passage de Marco Giampaolo a été globalement une réussite. «L'UC Sampdoria accueille Marco Giampaolo en tant que manager en charge de l'équipe première jusqu'au 30 juin 2022 avec une option jusqu'au 30 juin 2024» peut-on lire dans un communiqué.