Ligue des Champions, PSG : l’Angleterre y croit sérieusement pour Arsenal !

L’affiche de la finale est connue : le 30 mai prochain à Budapest, le Paris Saint-Germain défiera ainsi Arsenal. Forcément, le club de la capitale française fait office de favori, de par son statut de champion en titre, mais aussi en raison de ce qu’ont montré les deux équipes lors de cette campagne européenne. Les hommes de Luis Enrique ont ainsi affiché un visage assez séduisant, ce qui n’a pas toujours été le cas pour l’équipe entraînée par Mikel Arteta.

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Pour cette première finale de Ligue des Champions de l’histoire entre deux entraîneurs espagnols - tous deux passés par le FC Barcelone par ailleurs - les médias anglais se veulent cependant assez optimistes pour les Gunners, qui ont toutes leurs chances selon les journalistes et consultants outre-Manche. Si le statut de favori des Parisiens n’est pas vraiment contesté, beaucoup estiment que le club londonien a une réelle possibilité de soulever la coupe aux grandes oreilles.

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Arsenal loin d’être condamné

« Tout le monde s’attend à ce que le PSG gagne. Mais je vous le dis, il y a une possibilité qu’Arsenal gagne, même s’ils vont devoir avoir un peu de chance et beaucoup de choses de leur côté. S’ils gagnent la Premier League, ça peut leur donner beaucoup de confiance », a par exemple lancé Steven Gerrard, qu’on ne présente pas, devant les caméras de TNT Sports. « Ce sera une finale fascinante. Je pense qu’Arsenal a de vraies options de gagner, ça peut être un match 50-50 », a de son côté lancé Chris Sutton, ancien joueur lui aussi, sur la BBC.

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« Arsenal a des chances, c’est indiscutable. Avec cette défense, ce gardien, ils sont brillants. Declan Rice aussi. Ce sera un match fascinant. Le PSG va être plus offensif que contre le Bayern, mais c’est un Arsenal différent. Je pense qu’ils y croient. Saka revient bien avec des buts importants dans les moments importants. Ils peuvent le faire, ils doivent juste y croire », a expliqué Owen Hargreaves sur TNT Sports. Les médias enchaînent de leur côté, à l’image de cet article du Telegraph, titré « Les quatre choses que doit faire Arsenal pour battre le PSG », dans lequel là aussi, la tendance est clairement à l’optimisme. Rendez-vous à la fin du mois.