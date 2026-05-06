Le PSG rend un vibrant hommage au Bayern Munich

Le rendez-vous était chargé d’histoire et de promesses après un match aller entré instantanément dans la légende. Huit jours plus tôt, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich avaient offert un scénario renversant conclu sur un (5-4) spectaculaire, une partition offensive qui avait enflammé toute l’Europe. Dans une Allianz Arena bouillante, le décor du retour semblait taillé pour une révolte bavaroise et une nuit de tempête pour les Parisiens. Privés de quelques cadres mais armés de leurs talents majeurs, les deux formations abordaient cette seconde manche avec des intentions claires. Le PSG, tenant du titre, n’était plus seulement attendu sur son jeu mais sur sa capacité à assumer un statut nouveau. Celui d’une équipe qui sait souffrir, contrôler et faire basculer les grands rendez-vous.

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Dans ce contexte brûlant, Paris a répondu avec une maturité impressionnante. Très vite devant au score grâce à une entame parfaite, le club de la Capitale a imposé son tempo et dicté le rythme d’une rencontre pourtant promise à la furia allemande. Sans jamais se renier, les hommes de Luis Enrique ont alterné pressing haut et séquences de gestion, muselant les principales menaces bavaroises tout en restant dangereux sur chaque transition. Cette maîtrise, parfois chahutée mais jamais rompue, symbolise l’évolution d’un collectif désormais habitué aux sommets européens. En arrachant le nul en Bavière (1-1), le PSG valide une qualification historique pour une deuxième finale consécutive de Ligue des Champions et confirme qu’il a changé de dimension sur la scène continentale. Mais les joueurs parisiens n’ont pas tardé à applaudir, avec classe, leurs adversaires du soir.

Les Parisiens saluent les Bavarois

Dans les couloirs de l’Allianz Arena, la joie parisienne s’est rapidement mêlée à une forme de respect presque solennel. Car face au Bayern Munich, rien n’est jamais banal. Cette qualification porte aussi la trace d’un adversaire immense, d’une double confrontation d’un niveau rare et d’une bataille qui a obligé le PSG à puiser dans toutes ses ressources. Plus qu’un simple succès, Paris sait ce qu’il doit à la qualité, à l’intensité et à la culture européenne du géant bavarois. «Nuit magique encore à Munich. Faut les féliciter. Ce sont des matchs qu’on rêve de jouer. On va profiter. On va se concentrer. On veut rester humble. Il y a des matchs qu’on ne peut pas gagner tout le temps avec de la magie et plein de buts. On doit encore s’améliorer. On a très bien défendu ensemble. On a nos supporters qui chantent. On les entend toujours. On a de la chance de les avoir. Il faut rester humble. On a de l’ambition», a déclaré Désiré Doué au micro de Canal+. Même son de cloche pour le président Nasser al-Khelaïfi : «c’est magnifique, deux finales, on veut aller chercher la deuxième étoile, j’ai parlé avec les joueurs, on a des guerriers, on a une équipe solide, on est venu ici pour gagner, on a beaucoup de respect pour le bayern qui a de grands joueurs, on a créé l’une des grandes soirées du psg ici l’année dernière».

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Au-delà des mots, c’est tout un symbole qui se dégage. Celui d’un PSG qui reconnaît la valeur de son rival, qui mesure le chemin parcouru face à une institution européenne. Le Bayern n’a jamais cessé de pousser, de croire, d’imposer sa patte. Et c’est aussi dans cette adversité que Paris a grandi. «C’est toujours un plaisir de passer, encore plus pour aller en finale. On est très fier de notre parcours, de ce qu’on a fait ici, de ce qu’on a fait en Ligue des Champions. C’est le moment de célébrer avec notre groupe, notre famille, tout le monde qui nous a aidé à se qualifier. Jouer contre le Bayern Munich c’est toujours difficile, ils jouent bien et c’est une grande équipe. On sait souffrir aussi et on est prêt pour ce qui nous arrive», a ajouté João Neves. Une qualification qui ressemble presque à un passage de témoin entre deux géants. Paris avance, mais sans oublier qui l’a poussé à se dépasser. L’histoire s’écrit encore avec un accent titi parisien. Rendez-vous à Budapest…