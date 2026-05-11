Aston Villa veut faire son marché en Ligue 1 pour le successeur de Dibu Martinez

C’est une page majeure de l’histoire récente d’Aston Villa qui pourrait se tourner cet été. Arrivé en 2020 en provenance d’Arsenal dans un certain anonymat, Emiliano Martinez s’est depuis forgé une très solide réputation outre-Manche, au point de devenir l’un des meilleurs gardiens du championnat. En l’espace de six ans, le champion du Monde 2022 a totalisé 252 apparitions toutes compétitions confondues avec le club de Birmingham, encaissant 301 buts pour 78 clean sheets. Mais l’avenir du meilleur ennemi du football français, qui était déjà tout proche de plier bagage l’été dernier, va forcément agiter le mercato estival, et ce, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029.

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Consciente de cette situation instable, la direction d’Aston Villa prépare activement l’avenir et lorgne avec une grande insistance du côté de la Ligue 1. Selon nos informations, le club anglais a jeté son dévolu sur deux jeunes portiers français pour prendre la lourde succession de "Dibu" aujourd’hui âgé de 33 ans. La première piste mène tout droit dans le nord de la France, du côté du RC Lens, où Robin Risser réalise une saison exceptionnelle. Recruté à Strasbourg après un prêt particulièrement réussi en Ligue 2 sous les couleurs du Red Star, le natif de Colmar s’est imposé comme l’une des grandes révélations de notre championnat.

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Risser et Restes dans la short list de Villa

Ses performances de haut vol ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues. Auteur de 10 clean sheets pour seulement 33 buts encaissés cette saison, le portier international espoir tricolore est logiquement nommé pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Mieux encore, son nom circule avec insistance autour de l’Équipe de France A, lui qui est régulièrement supervisé par le staff de Didier Deschamps. S’il jouit d’une très belle cote en Premier League, la mission s’annonce toutefois complexe pour Aston Villa. Le RC Lens n’est absolument pas vendeur et il faudra formuler une offre totalement hors normes pour faire fléchir la direction artésienne selon nos informations.

Face à la complexité du dossier lensois, Aston Villa avance ses pions sur une seconde piste tout aussi alléchante : Guillaume Restes. Si le portier toulousain a le même âge que son homologue artésien, sa situation est bien différente. Le Pitchoun totalise déjà une belle expérience avec plus de 100 matchs professionnels sous le maillot du TFC, dont 95 apparitions en Ligue 1. Le médaillé d’argent et finaliste des Jeux Olympiques 2024 avec l’équipe de France de Thierry Henry est d’ores et déjà considéré comme une valeur sûre sur le marché européen. La perspective de franchir un nouveau cap dans sa carrière, loin de son club formateur, pourrait d’ailleurs faire de lui une cible beaucoup plus simple et rapide à boucler que Robin Risser. Le mercato des gardiens s’annonce brûlant !