Affaire Negreira : le nouveau communiqué du Real Madrid contre le Barça

Une semaine avant le Clasico, la tension monte entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Poursuivi pour corruption par la justice espagnole, alors que d’anciens dirigeants, dont Josep Maria Bartomeu vont aussi devoir répondre de leurs actes devant le tribunal, le Barça risque gros dans l’affaire Negreira. Discret jusqu’à présent, le Real Madrid a décidé de communiquer et a décidé de comparaître devant la justice, dans cette affaire.

La suite après cette publicité

«Le conseil d’administration du Real Madrid C. F. a pris connaissance, lors de sa réunion d’aujourd’hui, des graves accusations portées par le ministère public de Barcelone contre le FC Barcelone (…) sur la base de délits potentiels, entre autres, de corruption dans le domaine du sport, annonce le club merengue. Le Real Madrid exprime sa profonde préoccupation quant à la gravité des faits et réitère sa pleine confiance dans l’action de la justice et a convenu que, pour défendre ses intérêts légitimes, il comparaîtra dans la procédure dès que le juge l’ouvrira aux parties lésées».

À lire

Le FC Barcelone risque d’être expulsé des compétitions européennes !