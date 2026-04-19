Catanzaro, Remi Oudin : «quand on descend avec Bordeaux, l’effectif était meilleur que certains clubs de Ligue 1»

C’est un nom que les suiveurs de la Ligue 1 n’ont pas entendu depuis un long moment. Après une année impressionnante avec Reims à seulement 22 ans, Rémi Oudin avait fini par rejoindre Bordeaux contre un chèque de 11 millions d’euros. Un transfert qui devait propulser sa carrière dans un club qui souhaitait jouer l’Europe. Mais cela n’a pas été le cas, au contraire avec des performances en dessous des attentes. Et donc le mariage avec Bordeaux, qui a sombré petit à petit aussi bien sportivement qu’économiquement, n’a malheureusement pas été une réussite. Prêté puis vendu à Lecce lors de la descente du club en Ligue 2, le milieu offensif de 29 ans évolue désormais en Serie B du côté de Catanzaro où il n’a disputé que 8 petits matchs cette saison (il est de nouveau entré en jeu ce samedi). En attendant un projet cet été, l’ancien Rémois a accepté de se confier sur son aventure en Italie et sur ses années bordelaises.

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FM : comment se passe ta saison en Italie ?

RO : honnêtement, c’est très compliqué cette saison. Moi, je suis parti il y a 3 ans et demi à Lecce en Serie A. J’étais prêté et ça s’était plutôt bien passé. Je jouais plutôt 8 ou 10, c’est un poste que je préfère maintenant. Être au cœur du jeu, ça me plaît. Lecce m’a acheté dans la foulée et j’ai eu une deuxième saison où je prenais du plaisir. Et puis sur la 3e saison, après 6 mois, j’ai été prêté à la Sampdoria.

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FM : pourquoi ce choix d’aller en Serie B ?

RO : Lecce voulait passer à autre chose, se baser beaucoup sur la jeunesse et ils voulaient des joueurs plus jeunes. Et moi j’ai fait un choix familial, avec ma mère malade, j’ai fait ce choix de me rapprocher de la France. Et puis la Sampdoria malgré tout c’est un club mythique d’Italie. Mais ça a été 6 mois compliqués niveau sportif, mais c’est une expérience incroyable, le club, la ville, c’est magnifique et je ne regrette pas. Et forcément dans le foot quand tu es en Serie B et que tu ne fais pas une super saison, tu n’as plus vraiment les choix que tu voulais. Donc j’ai atterri à Catanzaro. J’avais des échos de joueurs qui étaient à Lecce. Ils jouaient la montée en Serie A. C’est le cas cette année et j’avais eu des promesses pour cette saison mais malheureusement ça ne s’est pas passé du tout comme on me l’avait annoncé.

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FM : c’est à dire ?

RO : j’étais arrivé en fin de préparation donc je m’étais mis d’accord avec le coach sur un mois et demi de préparation avec des entrées. Et lui était d’accord. On s’entendait bien sur le côté terrain, je me disais que ça allait être une saison pleine. Au final, quand j’ai été prêt physiquement, sans trop de raison, j’ai été mis de côté et on m’a demandé de partir au mercato d’hiver. Alors que le coach avait assuré qu’il comptait sur moi. Aujourd’hui, je ne sais toujours pas la raison, c’est ça qui est le plus dur. J’étais venu pour jouer et reprendre du plaisir et ce n’est pas le cas. Après, je ne regrette rien. C’est une expérience. Je n’ai pas eu de blessures, mentalement, c’est une épreuve donc je travaille de mon côté, je sais que c’est bientôt fini et donc je travaille pour l’année prochaine.

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FM : tu n’avais pas des opportunités pour rentrer en France après Lecce ?

RO : moi, je n’étais pas plus pour revenir en France. Après, on ne va pas se mentir. Mon passage à Bordeaux a fait aussi qu’en France, les gens sont restés sur ça. Ce sont aussi les dernières impressions que j’ai laissées qui ont peut-être fait que… Après, la situation économique en France pose beaucoup de problèmes. Mes dernières années, en plus du niveau économique et financier, je pense que cela ne l’a pas fait.

FM : justement ton passage à Bordeaux, après avoir sorti une saison à 10 buts en Ligue 1 avec Reims à seulement 22 ans, comme tu l’expliques ?

RO : honnêtement, à Reims, c’était ma maison. Et puis j’ai eu ce transfert avorté à la Fiorentina en 2019. Il m’a aussi fait un peu de mal. Quand tu fais une saison à 10 buts, tu espères… Enfin, je ne voulais même pas spécialement partir car je me sentais à l’aise à Reims. Mais la Fiorentina de l’époque, c’était une grande équipe, ça te met un petit coup. Au final, je pars en janvier juste après. Je pars à Bordeaux qui est mythique en France et même en Europe. Malheureusement, j’arrive dans une situation où je signe et deux jours plus tard, on a un match qui nous plonge déjà dans la crise (ndlr : contre Lyon). Je me dis que je vais devoir être solide mentalement. Je me sentais bien là-bas car c’est un club incroyable en termes d’infrastructures, les supporters… Après il y a eu toutes ces histoires, le changement de président et les problèmes, cela n’a pas aidé. Mais je pense que moi aussi, niveau football, après coup, j’aurais dû et pu mieux faire sur certains aspects. J’aurais pu retrouver le niveau que j’avais à Reims. J’avais les conditions pour.

FM : le poids et la pression de ton transfert, 11 millions tout de même, cela n’a pas joué ?

RO : ça a pu jouer mais moi, au moment où je pars, je ne sens pas ça. Je n’y prête pas attention, je suis encore un gamin, je sors de Reims où il n’y a pas cette pression financière. Et j’atterris à Bordeaux où tu as bien plus de pressions. Et finalement, cette pression, ce sont les gens qui me l’ont fait ressentir. 11 millions d’avant, ce n’était pas comme maintenant. Les gens attendaient des résultats immédiats. C’est plus ça qui m’a mis la pression au fur et à mesure, à force de me le répéter. Moi au début, je me disais "j’ai changé de club", pas "j’ai coûté 11 millions à un club", je ne pensais pas à ce football-là.

FM : dans ces moments-là, on relève comment la tête de l’eau ?

RO : c’est vrai que mentalement, c’était compliqué. Je suis un joueur qui veut aider l’équipe que ce soit par les buts ou les passes décisives. Quand tu es dans un moment compliqué, tu as encore plus envie, mais tu n’y arrives pas. C’était trop frustrant. J’avais un coach mental, ma famille, j’ai essayé de travailler sur ça. Tu veux prouver, mais tu as des moments de doute. Et puis beaucoup de choses rentrent en compte. Au niveau du collectif, c’était compliqué, on ne va pas dire qu’on avait 10 actions par match, on subissait plus les matchs. Après, j’aurais dû être plus leader, les cadres auraient dû prendre les choses en main plus que ça. Après c’est facile de parler après coup. Mais quand tu joues à Bordeaux, tu as envie de rendre l’amour qu’on te donne. Tous les jours, même quand je parlais avec les gens, tu joues aux Girondins. C’est le plus frustrant de ne pas réussir à avoir emmené Bordeaux en haut. Car quand je signe, on est encore le Bordeaux qui vise l’Europa League.

FM : tu l’as ressenti de l’intérieur cette déchéance du club ?

RO : on l’a senti parce qu’il y avait, même au niveau extra-sportif, il y avait toujours des problèmes. On entendait toujours des choses. Chaque semaine, c’était un film. Le club a mis les moyens pour les places européennes, mais de l’intérieur, on a senti que tout s’est dégradé tellement vite. On a eu des passages où on se disait "celui-ci, c’est le match où on va sortir la tête de l’eau". Il y a un match, je crois que c’est Strasbourg, on gagne et on se dit : "ça y est, c’est possible si tu fais une série". Et au final, tu sors du match, tu entends des choses sur le sportif et l’extra-sportif et tu te dis que même comme ça, ça va être dur. Quoi qu’on pouvait faire, ça allait être compliqué. Il y avait des matchs, quand ça ne va pas, rien n’allait pour nous. Tu pouvais tout faire, mener au score, et à la fin ça se retournait contre vous. Le but de Jimmy Briand, annulé à la dernière seconde, tu rentres au vestiaire la tête sous l’eau, tu te dis que ça ne t’aiderait pas à te sauver.

FM : quand on regardait l’effectif bordelais, on avait du mal à se dire que l’équipe jouerait le maintien…

RO : c’est vrai que sur le papier, l’effectif était meilleur que certains clubs de Ligue 1. Il y avait de la qualité et on avait tout pour réussir. Mais ça ne fait pas tout. Il y avait des effectifs moins bons que nous mais qui avaient créé quelque chose collectivement, un groupe, avec un club plus sain, avec moins de problèmes. On le voit encore maintenant. Dans les championnats, il y a des effectifs qui y arrivent parce que c’est un groupe et qu’ils ont créé quelque chose dans la saison.

FM : l’extra-sportif, ça impacte vraiment sur les performances du terrain ?

RO : oui, bien sûr. Après, c’est vrai que ce sont les joueurs sur le terrain et si sur le terrain tout va bien, on va oublier les problèmes extra-sportifs. Mais c’est surtout quand ça ne va pas que tu le sens. Moi, j’arrive à Bordeaux, je connais deux présidents, trois coaches, un changement de directeur sportif. Quand ça ne va pas, tout remonte à la surface. On ouvrait le journal à la salle de repos, et on trouvait toujours une nouvelle histoire sur Bordeaux. Ça passe quand tout va bien, mais sinon ça te plombe et ça n’aide pas à remonter le moral.

FM : tu as connu Vladimir Petkovic, Paulo Sousa et David Guion, lequel t’a le plus marqué ?

RO : je suis arrivé avec Paulo Sousa. C’était un système à 5 que je ne connaissais pas. Mais c’est vraiment un coach qui connaît le foot et qui sait ce qu’il fait. Il mettait tout en place pour. Tout était carré et les matchs, ça se passait comme il l’avait planifié. On l’avait compris et on avait adhéré à son football. Il y a des matchs où on était largement au-dessus de l’autre équipe parce qu’on avait tout préparé et on avait intégré son style. J’ai bien apprécié travailler avec lui. Après David Guion, je le connaissais de Reims. Il est arrivé dans un contexte pas facile et lui aussi c’était un changement de club important. Je l’ai toujours apprécié, après, c’était plus compliqué pour lui.

FM : tu suis encore l’actualité de Bordeaux en N2 ?

RO : je suis toujours le club même en N2. Forcément, quand tu passes par ce club et même si tu es un suiveur du foot français, tu es attristé par la situation. Ce n’est pas normal que ce club soit en N2. Sa place, c’est la Ligue 1. Après, il y a eu une mauvaise gestion. Nous, on le voyait et tu sentais que tout n’était pas clair. Ce qui est embêtant, ce sont les dernières saisons. Tu ne passes pas loin de la montée l’année dernière. Cette saison, malgré les deux récentes défaites, tu n’es pas loin même si rien n’est joué. C’est dommage. Ce club, c’était comme une famille, tu allais au château, tu étais en famille. Je suis attristé pour eux et pour les supporters qui méritent d’aller au stade voir un club de Ligue 1. Pour Gérard Lopez, il a repris le club quand ça n’allait pas. On ne peut rien dire. Après, ce sont tous les problèmes qu’il y a eu qui font que ce club est ici. Mais c’est triste. Moi, j’aurais aimé que le club remonte directement de la Ligue 2 à la Ligue 1. Surtout que j’avais fait la préparation avec eux et c’était tout tracé selon moi, l’effectif était de qualité. C’était inévitable qu’ils remontent. Mais le nul contre Annecy fait que… J’espère qu’avec Gérard Lopez ou sans lui, le club remontera vite.