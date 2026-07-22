L’Espagne a pris une grande décision pour l’avenir de Luis de la Fuente

La fête a été à la hauteur de l’exploit. Quelques heures après avoir décroché la deuxième Coupe du Monde de son histoire, l’Espagne a retrouvé son peuple pour célébrer un sacre qui restera gravé dans la mémoire collective. Dans les rues de Madrid, des milliers de supporters ont envahi les avenues pour accueillir les héros de Luis de la Fuente, venus présenter le trophée mondial au terme d’un parcours qui a définitivement changé le regard porté sur cette génération. Sur le podium installé dans la capitale espagnole, les joueurs ont savouré un moment historique avec leurs supporters, tandis que Luis de la Fuente apparaissait comme l’un des grands artisans de cette renaissance. Après le titre européen remporté en 2024, ce triomphe mondial confirme que l’Espagne est redevenue une référence absolue du football international. Mais derrière les célébrations et les sourires, la Fédération espagnole pense déjà à l’avenir et souhaite rapidement verrouiller celui qui a permis à la Roja de retrouver les sommets.

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Pourtant, il y a encore quelques mois, la situation autour de Luis de la Fuente n’était pas aussi évidente. Avant le début de la Coupe du Monde, les discussions concernant une prolongation de contrat avaient connu plusieurs ralentissements. Le sélectionneur espagnol, dont le bail actuel court jusqu’à l’Euro 2028, avait pourtant déjà largement convaincu grâce à ses résultats depuis son arrivée sur le banc de l’équipe première. Mais son parcours atypique avait longtemps pesé dans les négociations. Promu depuis les Espoirs, où il avait déjà remporté des titres avec les différentes catégories nationales, De la Fuente avait initialement signé un contrat loin des standards des plus grands sélectionneurs mondiaux. Sa victoire en Ligue des Nations puis son sacre européen avaient progressivement changé son statut, mais la revalorisation attendue n’avait pas été simple à finaliser. Avec des entraîneurs de sélection aux rémunérations en hausse suite à l’arrivée de grands noms comme Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Zinédine Zidane et Thomas Tuchel sur certains bancs nationaux, la Fédération espagnole devait également reconnaître la nouvelle dimension prise par son technicien. Malgré ces discussions parfois longues, aucun doute profond n’avait réellement existé sur la volonté des deux parties de poursuivre ensemble. La Coupe du Monde devait surtout servir de moment charnière pour confirmer cette confiance et ouvrir la porte à une nouvelle étape.

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Une nouvelle offensive pour un contrat jusqu’en 2030 ?

Selon les informations de AS, la Fédération espagnole a désormais fait de la prolongation de Luis de la Fuente l’une de ses grandes priorités. Rafael Louzán, président de la RFEF, considère que l’actuel sélectionneur est l’homme idéal pour diriger le projet sportif qui doit accompagner l’Espagne jusqu’à la Coupe du Monde 2030, une compétition particulièrement symbolique puisque le pays sera l’un des organisateurs du tournoi. Pour le dirigeant espagnol, il serait logique que le champion du monde en titre soit celui qui prépare la prochaine grande échéance du football espagnol et tente de maintenir la Roja au sommet durant les prochaines années. L’objectif fixé en interne serait de parvenir à un accord pour prolonger le contrat de De la Fuente de deux années supplémentaires afin de l’emmener jusqu’à cette Coupe du Monde 2030. Interrogé par AS avant la finale mondiale, Rafael Louzán avait déjà affiché sa volonté de rencontrer prochainement le sélectionneur et ses représentants pour avancer dans ce dossier. « On peut supposer que De La Fuente restera avec nous encore un certain temps. J’ai déjà géré sa précédente prolongation. J’étais responsable de ce renouvellement important, nécessaire et équitable de son précédent contrat. Il nous appartient désormais, dans la mesure du possible, de consolider et de prolonger cette relation. Je suis fier de la manière dont il nous a aidés à parvenir à un accord à l’époque. En 2030, nous aurons rendez-vous avec l’histoire, et nous souhaitons que Luis en fasse partie », avait expliqué le président de la Fédération espagnole.

Cette volonté de prolonger Luis de la Fuente repose avant tout sur une conviction forte au sein de la Fédération espagnole. Depuis sa nomination, le sélectionneur a imposé une méthode basée sur la confiance, la proximité avec ses joueurs et une capacité à intégrer progressivement les nouveaux talents sans fragiliser l’équilibre du groupe. Toujours selon AS, les discussions devraient reprendre après la période estivale afin de définir les derniers détails et trouver le moment idéal pour officialiser cet accord. La Fédération souhaite également ajuster les conditions du contrat afin de récompenser un entraîneur désormais considéré comme faisant partie de l’élite mondiale. Le précédent renouvellement avait été difficile à obtenir, notamment parce que De la Fuente avait commencé son aventure avec l’équipe première avec un statut moins valorisé financièrement. Désormais champion d’Europe et champion du monde, son profil n’a plus rien à voir. À Barcelone comme dans les bureaux de la RFEF, la conviction est claire, l’Espagne ne pourrait pas être mieux accompagnée pour préparer son prochain rendez-vous avec l’histoire. Luis de la Fuente devrait donc continuer à écrire l’avenir de la Roja, avec en ligne de mire une Coupe du Monde 2030 qui pourrait devenir le symbole ultime de son héritage.