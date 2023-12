PSG : la grosse mise au point de Kylian Mbappé

Le cas Kylian Mbappé fait éternellement débat, en France comme ailleurs et surtout au PSG. Resté l’été dernier après un bras de fer engagé avec le club de la capitale, il a fini par revenir sur le terrain mais il en paye le prix fort aujourd’hui. Sans une préparation estivale normale, il est apparu en difficulté sur cette première partie de saison. S’il est toujours aussi redoutable face au but (21 réalisations en 22 matches toutes compétitions confondues avec le PSG), il semble moins connecté à l’équipe de Luis Enrique. Des tensions seraient même nées avec son coach récemment, alors même que son club l’a mis au centre du projet.

Il a profité d’un entretien à France 3 pour une mise au point. À la question "est ce que vous considérez avoir du pouvoir aujourd’hui ?", le champion du monde répond ceci : «les gens le considèrent et parfois le surconsidèrent. On pense que c’est moi qui fais tout, que c’est moi qui fais l’équipe, ce qu’il faut faire, qui doit faire quoi… J’adore être investi et engagé mais la base de tout, c’est que je suis joueur de foot. Il ne faut jamais se méprendre sur ce que je suis. Je suis un citoyen, j’ai des positions. J’ai des valeurs que je défends. J’ai des droits que je veux faire valoir. Ça, je l’assume et je le revendique. Mais je ne me prends pas pour plus que je suis.»

«J’ai encore beaucoup de choses à accomplir»

Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant sera libre de signer où bon lui semble à partir du 1er janvier, avant de rejoindre cette future destination à la rentrée de juillet prochain. Une tendance se dégagerait d’ailleurs. Il ne prolongerait pas avec le club de la capitale française pour s’engager avec le club de la capitale… espagnole. Le fameux Real Madrid où il est annoncé chaque année depuis le début de sa carrière. Une surmédiatisation extrême, y compris sur les réseaux sociaux, qu’il estime ne pas vraiment lui peser sur les épaules. C’est sans doute la force de l’habitude et d’une lumière qu’il a tout le temps recherché.

«Il ne faut pas faire attention à ce que les gens pensent sinon vous n’allez pas dormir de la nuit», assure le joueur de 25 ans qui a déjà accompli de grandes choses durant sa carrière. «Je n’aurais pas imaginé faire tout ça aussi vite. J’étais ambitieux. Bien sûr je rêvais. Mais je n’aurais pas imaginé en faire autant. On rêve de beaucoup de choses quand on est gamin mais j’ai encore beaucoup de choses à accomplir», ambitionne-t-il dans cet entretien à Tout le Sport à l’occasion d’un événement promotionnel de son association en faveur des enfants malades qu’il parraine, Premiers de Cordée. Une mise au point bienvenue à l’heure où le mercato débute.