Euro 2020 : Toni Kroos voit la France favorite mais...

Marcel Desailly, Arsène Wenger, José Mourinho... nombreux sont les observateurs du ballon rond à définir la France comme grandissime favorite pour l'Euro 2020. Parmi les joueurs, beaucoup d'entre eux sont aussi allés dans ce sens en désignant les Bleus comme principal danger pour ce championnat d'Europe des nations, comme Jan Vertonghen et Dries Mertens plus récemment. Cela semble faire l'unanimité alors même que la bande de Didier Deschamps se retrouve dans le groupe de la mort en compagnie de l'Allemagne, du Portugal et de la Hongrie. Toni Kroos, le milieu de terrain de la Nationalmannschaft, a également fait de la France son favori, tout en mettant en garde les champions du monde en titre.

«Il est clair que la France est le favori. Mais ils ont également dit que nous étions favoris lorsque nous nous sommes rendus en Russie (en 2018, l'Allemagne était alors championne du monde en titre avant d'être éliminée en poules, NDLR). Ce n'est pas très important qui a le favoritisme. Quand j'ai dit à l'époque que le principal adversaire de l'Allemagne était l'Allemagne ? Je ne vais pas prétendre maintenant que je le savais déjà. Mais j'ai eu un sentiment lors du dernier match amical avant la Coupe du monde et c'est que les gens nous ont rendus meilleurs que nous ne l'étions dans les commentaires. J'aurais aimé ne pas avoir raison et ne pas vous (la presse) donner tort», a ainsi lâché le milieu de terrain du Real Madrid en conférence de presse avec la Mannschaft ce vendredi, dans des propos relayés par la Cadena Cope. L'Allemagne affrontera justement la France pour son premier match à l'Euro dans ce groupe F, le 15 juin prochain.