Un transfert à 115 millions d’euros se prépare en Premier League

Il y a à peine un an, Alexander Isak devenait le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League. L’attaquant suédois quittait Newcastle pour rejoindre Liverpool contre un chèque d’environ 145 millions d’euros. De quoi faire tomber le record établi quelques semaines plus tôt par son coéquipier Florian Wirtz, arrivé chez les Reds contre 125 millions d’euros en provenance du Bayer Leverkusen (Enzo Fernandez, acheté 121 M€ par Chelsea en 2023, était jusqu’ici le plus cher).

La suite après cette publicité

Les dernières informations laissaient imaginer que ces montants pourraient être dépassés dès cet été. Manchester City aurait récemment dégainé une offre de 139 millions d’euros pour Elliot Anderson de Nottingham Forest. Même si on reste encore loin d’un dénouement dans ce dossier, cela illustre assez bien la folie dépensière des clubs anglais encore aujourd’hui. Le cas Sandro Tonali est tout autant représentatif.

La suite après cette publicité

Ca avance pour Tonali à Tottenham

On apprenait ces derniers jours que Manchester City et Tottenham pistaient le milieu de terrain italien de Newcastle. D’après The Athletic, les Spurs auraient connu une avancée significative dans ce dossier. Après une saison ratée à tous les étages, conclue par une 17e place en Premier League, le club londonien entend bien se renforcer et a initié des discussions avec Newcastle.

Tottenham souhaite trouver un accord avec le joueur assez vite, mais il faudra ensuite s’aligner avec les conditions fixées par les Magpies. Selon The Athletic, Newcastle réclame 115 millions d’euros pour lâcher son joueur, sous contrat jusqu’en 2029. Roberto De Zerbi pousserait en coulisses pour attirer l’ancien joueur de l’AC Milan. Manchester City serait aussi encore dans le coup, indépendamment du dossier Elliot Anderson. En plus de Tonali, Tottenham ciblerait Mateus Fernandes. Affaire à suivre.