PSG : le sélectionneur du Brésil veut Neymar pour les JO

Neymar (29 ans) défendra-t-il son titre de champion olympique décroché avec le Brésil en 2016 à Rio de Janeiro cet été à Tokyo ? La question est posée. En tout cas, le sélectionneur olympique brésilien André Jardine a ouvert la porte en grand à la star du Paris SG dans un entretien accordé à O Globoesporte ce jeudi.

«Sans aucun doute. En partant du principe que nous voulons former la sélection la plus forte possible, Neymar, qui est le joueur phare de la sélection A et le meilleur joueur brésilien en activité entre en ligne de compte. On parle d'un crack avec pouvoir de décision absurde, une force de déstabilisation pour l'adversaire, qui joue dans un grand club. Il est peut-être dans la plénitude de sa carrière. Pour nous, ce serait un atout d'une énorme qualité. Nous comprenons que la situation est complexe. Nous laissons cela à l'institution. C'est une question qui va au-delà de mes prérogatives d'entraîneur et regarde davantage la CBF, le PSG et le joueur lui-même», a-t-il lancé. Le début d'un nouveau feuilleton ?