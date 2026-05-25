Le classement final des top buteurs européens
Tous les principaux championnats sont désormais terminés. Sans surprise, le serial buteur du Bayern Munich, Harry Kane, a fini cette saison 2025/2026 loin devant ses concurrents.
La messe est dite ! En attendant la finale de la Ligue Conference, celle de la Ligue des Champions et le coup d’envoi de la Coupe du Monde, tous les championnats majeurs ont rendu leur verdict. Ce lundi, nous vous proposons donc le tout dernier classement des top buteurs européens de la saison. Comme vous en avez l’habitude, on retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et en Turquie.
Cela faisait bien longtemps qu’il n’y avait plus de suspens pour la première place. Avec 36 buts marqués en 31 matches de Bundesliga, Harry Kane remporte le titre de meilleur buteur européen. L’Anglais du Bayern Munich met huit longueurs d’avance sur son premier poursuivant et s’est même permis de boucler sa saison allemande en s’offrant un triplé en finale de Coupe d’Allemagne remportée 3-0 contre Stuttgart. À 32 ans, Kane reste un formidable serial buteur.
Kane intouchable, Mbappé Pichichi mais 5e
Derrière lui, Luis Suárez a réussi à maintenir son avance sur Erling Haaland. Privé du dernier match de la saison de Premier League contre Aston Villa, le Norvégien termine troisième avec 27 buts, soit un de moins de l’attaquant colombien du Sporting Portugal. Petite surprise pour la quatrième place. Buteur ce week-end, lors de la dernière journée de Liga contre l’Athletic, Kylian Mbappé termine sa saison avec 25 buts, soit le même total que le Japonais de Feyenoord, Ayase Ueda. Mais le Français, pourtant Pichichi de Liga, reste cinquième.
Les deux joueurs ont disputé le même nombre de matches (31), mais le Nippon a passé 72 minutes de moins sur les terrains que le Bondynois et conserve donc le quatrième rang. À la sixième place, on trouve la plus belle progression de ce classement. Avec 23 réalisations inscrites en 37 rencontres, Vedat Muriqi a gagné trois places. Malheureusement pour le Kosovar, cela n’a pas empêché son équipe, Majorque, d’être reléguée en deuxième division. Pour le reste, aucun changement à signaler. À noter tout de même que le meilleur buteur de Ligue 1 (Estéban Lepaul, 21 buts) n’a pas droit de citer dans ce classement.
Le classement final des tops buteurs européens :
- Harry Kane (32 ans/Bayern Munich/Angleterre) - 36 buts en 31 matches (2382 minutes disputées)
- Luis Suárez (28 ans/Sporting CP/Colombie) - 28 buts en 32 matches (2699 minutes disputées)
- Erling Haaland (25 ans/Manchester City/Norvège) - 27 buts en 35 matches (2959 minutes disputées)
- Ayase Ueda (27 ans/Feyenoord/Japon) - 25 buts en 31 matches (2534 minutes disputées)
- Kylian Mbappé (27 ans/Real Madrid/France) - 25 buts en 31 matches (2606 minutes disputées)
- Vedat Muriqi (32 ans/Majorque/Kosovo) - 23 buts en 37 matches (3137 minutes disputées)
- Paul Onuachu (31 ans/Trabzonspor/Nigéria) - 22 buts en 30 matches (2525 minutes disputées)
- Vangelis Pavlidis (27 ans/Benfica/Grèce) - 22 buts en 33 matches (2669 minutes disputées)
- Eldor Shomurodov (30 ans/Istanbul Basaksehir/Ouzbékistan) - 22 buts en 34 matches (2928 minutes disputées)
- Igor Thiago (24 ans/Brentford/Brésil) - 22 buts en 38 matches (3287 minutes disputées)
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