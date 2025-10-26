FC Metz : l’inquiétante sortie sur civière de Pape Sy contre Lille

Dernier de Ligue 1 avec seulement 2 points inscrits, le FC Metz vient de connaître un nouveau dimanche noir. Le club grenat qui se déplaçait sur la pelouse de Lille se fait tout simplement laminer 6-1. Outre cette lourde défaite qui enfonce un peu plus la lanterne rouge, les Mosellans ont dû faire face à une grosse blessure.

En effet, le gardien sénégalais Pape Sy s’est blessé avant de sortir sur civière. Des images choquantes que le diffuseur Ligue 1+ a décidé de ne pas diffuser. Remplacé par Jonathan Fischer, Pape Sy est sorti sous les applaudissements du stade Pierre-Mauroy qui espère de bonnes nouvelles sur son état de santé.