FC Metz : l’inquiétante sortie sur civière de Pape Sy contre Lille
1 min.
@Maxppp
Dernier de Ligue 1 avec seulement 2 points inscrits, le FC Metz vient de connaître un nouveau dimanche noir. Le club grenat qui se déplaçait sur la pelouse de Lille se fait tout simplement laminer 6-1. Outre cette lourde défaite qui enfonce un peu plus la lanterne rouge, les Mosellans ont dû faire face à une grosse blessure.
FC Metz ☨ @FCMetz – 16:37
⏱️ 77' | 4⃣ - 0️⃣ #LOSCFCMVoir sur X
🔄 Changement donc, Pape Sy quitte le terrain sur civière. On croise les doigts pour lui 🤞
En effet, le gardien sénégalais Pape Sy s’est blessé avant de sortir sur civière. Des images choquantes que le diffuseur Ligue 1+ a décidé de ne pas diffuser. Remplacé par Jonathan Fischer, Pape Sy est sorti sous les applaudissements du stade Pierre-Mauroy qui espère de bonnes nouvelles sur son état de santé.
