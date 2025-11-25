Tottenham : Thomas Frank se sert de Luis Enrique pour se défendre

Demain soir, Tottenham tentera de relever la tête face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les Spurs sont bien placés au classement, mais ils sortent d’un match cauchemardesque face à Arsenal (1-4). Fortement critiqué à l’issue du derby londonien, Thomas Frank a été accusé de gérer Tottenham comme un petit club. Pour se défendre, le coach danois s’est servi de l’exemple du PSG et de Luis Enrique.

«Ils ont atteint un autre niveau par rapport à Tottenham au cours des cinq ou six dernières années. De même, Luis Enrique, lors de sa première saison, a dû mener de nombreux combats et a également tout changé, passant de joueurs parmi les plus grands d’Europe à des joueurs moins connus, mais très déterminés, qui jouent pour l’équipe. Il a créé l’une des meilleures équipes au monde en apportant ces changements. Même l’année dernière, c’est la beauté du football, ils ont remporté le triplé et ont failli être éliminés de la Ligue des champions. C’est parfois une question de marge», a-t-il confié en conférence de presse.