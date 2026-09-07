Le FC Barcelone a donné une consigne radicale à Hansi Flick concernant José Mourinho

Le retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid n’est évidemment pas passé inaperçu du côté du FC Barcelone. Alors que le technicien portugais a retrouvé la Casa Blanca cet été, les dirigeants catalans ont rapidement pris les devants avec Hansi Flick, qui réalise un début de saison parfait. Selon les informations du quotidien catalan Sport, le Barça a tenu à prévenir son entraîneur des risques liés aux traditionnelles guerres médiatiques avec le Special One et éviter un nouveau conflit médiatique entre les deux institutions espagnoles.

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Pour faire comprendre la situation à Flick, le club catalan lui aurait notamment rappelé le premier passage de Mourinho au Real Madrid et les nombreuses polémiques qui avaient accompagné cette période. Les dirigeants blaugranas ont évoqué les tensions avec Pep Guardiola, mais aussi le "célèbre" incident avec Tito Vilanova, où le Portugais avait mis un doigt dans l’œil à l’ex-manager du Barça, aujourd’hui décédé. Même si le Mourinho de 2026 se montre pour l’instant plus calme, le Barça ne veut prendre aucun risque et craint qu’une simple déclaration puisse être à l’origine d’une nouvelle bataille médiatique.

Une consigne claire pour Hansi Flick

La consigne transmise à Hansi Flick aurait donc été particulièrement claire : «pas un mot sur Mourinho ni sur le Real Madrid», peut-on lire dans Sport. Une recommandation qui correspond parfaitement au caractère du technicien allemand, peu habitué à alimenter les polémiques en conférence de presse. Flick l’avait d’ailleurs parfaitement illustré avant la première journée de Liga contre Elche lorsqu’il avait été interrogé sur le retour du Portugais : «on joue demain contre le Real Madrid ? Non ? Alors posez-moi des questions sur Elche»

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Une ligne de conduite que Flick devrait continuer à respecter au maximum dans les prochaines semaines. La situation sera forcément différente à l’approche des Clasicos, lorsque les questions concernant Mourinho et le Real Madrid deviendront inévitables. Mais en interne, le Barça et son coach sont clairs et souhaitent éviter toute déclaration susceptible d’être récupérée par le Portugais pour lancer une polémique. Le retour du Special One reste donc scruté de près dans les rangs du FC Barcelone.