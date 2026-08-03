Real Madrid : Alex Ciria, l’inconnu qui est en train de choquer tout le monde

Le Real Madrid de José Mourinho a repris le chemin de l’entraînement depuis plus de deux semaines déjà, et les Merengues ont même déjà disputé trois rencontres de préparation. La dernière face à la Fiorentina ce week-end, conclue sur un match amical 2-2, alors que les Madrilènes avaient battu les voisins d’Alcorcon (1-0) et de Leganés (4-1). On a déjà pu voir les premières lignes directrices de l’équipe du Special One, avec ce pressing intense, un jeu assez vertical et ce 4-2-3-1 sur lequel il devrait miser toute la saison.

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En l’absence de nombreux mondialistes, plusieurs joueurs habituellement remplaçants ou jeunes promus du centre de formation ont eu la possibilité de se montrer. Certains joueurs ont saisi l’opportunité, d’autres moins, à l’image de Franco Mastantuono ou d’Eduardo Camavinga, déjà critiqués alors que la saison n’a même pas commencé. Parmi ceux qui ont marqué des points, on retrouve Alex Ciria, jeune ailier de 18 ans seulement, qui a inscrit le deuxième but des Madrilènes face à la Fiorentina.

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Un joueur à suivre la saison prochaine

Arrivé à Madrid en provenance du Séville FC il y a six mois seulement, pour renforcer le Real Madrid Castilla et l’équipe U19 qui a remporté la Youth League, il a rapidement fait sensation en interne. Sa présence lors du stage de présaison de l’équipe première n’est pas un hasard, et il n’a pas été appelé pour faire le nombre. Mourinho apprécie beaucoup son profil selon AS. Généralement placé sur le flanc gauche, il a une capacité déconcertante à créer du danger, et est particulièrement bon dans le un contre un, jouant avec cette insouciance du jeune joueur qui n’a pas grand-chose à perdre. Son profil colle à merveille à ce jeu que veut mettre en place le Special One, et c’est aussi un joueur qui est capable de marquer beaucoup de buts. « Mourinho m’a dit d’être moi-même, avoir confiance, jouer sans pression et m’amuser », confiait-il après le match face à la Viola.

La concurrence étant assez forte sur les ailes à Madrid, surtout avec l’arrivée prochaine de Yan Diomandé, celui qui a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 11 rencontres de championnat avec le Castilla commencera la saison avec le Castilla en troisième division. Mais tout indique qu’il pourrait avoir des chances chez les A, notamment sur des rencontres de Liga mineures, ou de Copa del Rey. C’est le plan des Merengues, toujours selon AS, qui indique qu’il s’entraînera régulièrement avec l’équipe première. Et on le sait, José Mourinho n’hésite pas à donner sa chance aux joueurs qui le méritent, quitte à bousculer les hiérarchies en place. Autant dire que les joueurs offensifs de l’équipe première madrilène sont prévenus…