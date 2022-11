EdF : Karim Benzema confirme qu'il sera prêt pour le Mondial

Après avoir terminé sa première partie de saison avec le Real Madrid, l'attaquant international français Karim Benzema s'est permis une visite dans sa ville natale Bron pour inaugurer une fresque en son hommage après son Ballon d'or, avant de se rendre au Groupama Stadium à la mi-temps de la rencontre OL-OGC Nice comptant pour la 15e journée de Ligue 1. Aux côtés de son mentor Bernard Lacombe, le buteur de 34 ans a d'abord présenté sa récompense individuelle au public de son club formateur avant de saluer spectateurs et ultras.

Interrogé au micro de Prime Video dans la foulée avant la seconde période, le BO 2022 s'est montré rassurant quant à son état de santé à moins de deux semaines du Mondial au Qatar. «La Coupe du monde, ce serait un des plus beaux cadeaux d'anniversaire (ndlr : la finale se joue un jour avant son anniversaire). Je suis pressé de commencer cette Coupe du monde, car on a beaucoup d'ambitions. Ce sera difficile, mais on prendra match après match. Chaque match sera une finale. On a un bon groupe. Je serais à 100 %. J'ai eu quelques petites gènes, mais rien de grave donc il y a encore le temps. D'ici le 22 novembre, je serais en forme mentalement et physiquement.»