Amicaux : l’Algérie se balade face au Guatemala

Il n’y avait pas foule au stade Luigi Ferraris à Gênes pour voir la rencontre entre l’Algérie et le Guatemala, modeste 95e au classement FIFA. Et il n’y eut aucun suspense sur l’issue de la rencontre lorsqu’on a assisté au premier but d’Amine Gouiri, sur une erreur ridicule du portier adverse.

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Après une entame un peu molle, les hommes de Vladimir Petkovic ont déroulé, avec un Gouiri actif sur le front de l’attaque qui a obtenu un penalty, transformé par Mahrez pour le 2 à 0. Puis le latéral droit Abada a envoyé une mine en pleine lucarne juste avant la pause pour prendre un avantage de 3 buts. Houssem Aouar puis Gouiri, pour le doublé, ont porté le score à 5-0, avant une salve de changements effectuée par Petkovic. Les entrants Ghedjemis et Benbouali y sont allés de leur but, et la rencontre s’est donc achevée sur le score de 7-0.