Menu Rechercher
Commenter 2
Matchs Amicaux

Amicaux : l’Algérie se balade face au Guatemala

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum
Algérie 7-0 Guatemala

Il n’y avait pas foule au stade Luigi Ferraris à Gênes pour voir la rencontre entre l’Algérie et le Guatemala, modeste 95e au classement FIFA. Et il n’y eut aucun suspense sur l’issue de la rencontre lorsqu’on a assisté au premier but d’Amine Gouiri, sur une erreur ridicule du portier adverse.

La suite après cette publicité
Foot Mercato
🎥⚽️ Le pétard d’Achraf Abada ! 🇩🇿🚀🔥 @lequipe
Voir sur X

Après une entame un peu molle, les hommes de Vladimir Petkovic ont déroulé, avec un Gouiri actif sur le front de l’attaque qui a obtenu un penalty, transformé par Mahrez pour le 2 à 0. Puis le latéral droit Abada a envoyé une mine en pleine lucarne juste avant la pause pour prendre un avantage de 3 buts. Houssem Aouar puis Gouiri, pour le doublé, ont porté le score à 5-0, avant une salve de changements effectuée par Petkovic. Les entrants Ghedjemis et Benbouali y sont allés de leur but, et la rencontre s’est donc achevée sur le score de 7-0.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Algérie
Guatemala

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Algérie Flag Algérie
Guatemala Flag Guatemala
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier