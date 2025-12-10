Ayyoub Bouaddi rêve de jouer le Mondial 2026

Passé par toutes les catégories de jeunes en équipe de France, Ayyoub Bouaddi évolue actuellement avec les Espoirs (8 sélections, 1 but). Mais le milieu de terrain du LOSC (18 ans) avoue qu’il aimerait bien intégrer le groupe qui ira disputer la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis.

«Tous les joueurs veulent un jour représenter leur pays et avoir une carrière internationale. 2026, forcément, c’est attractif, c’est une belle Coupe du Monde avec un nouveau format, donc tout le monde aimerait la jouer», a-t-il déclaré à L’Équipe. Didier Deschamps est prévenu !