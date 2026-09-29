Qualif Euro Espoirs : la France assure contre l’Estonie

Leaders de leur groupe C des qualifications pour le prochain Euro Espoirs, les Bleuets, toujours invaincus, se déplaçaient en Estonie pour affronter la lanterne rouge du groupe. Un déplacement plus qu’abordable donc sur le papier, mais Gérald Baticle sortait tout de même un onze titulaire qui avait fière allure. On retrouvait par exemple une arrière-garde composée de Méthalie, Zézé, Gadou et Ganiou, alors que devant, Mbappé, Ngoura et Tel devaient faire mal aux Estoniens. Et la France l’a emporté facilement sur ce score de 2-0. Les Bleus dominaient d’entrée, malgré la blessure d’Ethan Mbappé, et Tel s’offrait plusieurs situations intéressantes. C’est cependant Steve Ngoura qui faisait trembler les filets, profitant d’un bon ballon d’Aladji Bamba pour ajuster le gardien avec une frappe côté droit des cages (0-1, 23e).

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Le plus dur était fait, surtout que Sander Tovstik était expulsé quelques minutes plus tard, laissant l’Estonie à 10. Les Bleus dominaient tranquillement et continuaient d’être dangereux, avec une grosse occasion de Bahoya notamment (48e). C’est lui qui faisait tout de même le break à la 68e, avec une bonne frappe croisée suite à un service de Canvot (2-0). Le score n’a plus bougé et les Bleus caracolent en tête du groupe avec 6 victoires et 2 nuls en 8 journées, étant pratiquement assurés d’être qualifiés pour l’Euro U21 2027.