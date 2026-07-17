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Yamoussoukro FC - OM : les compositions officielles

Par Axel Allag
1 min.
Paixao, auteur d'un doublé contre l'Ajax @Maxppp
Yamoussoukro Marseille

Ce vendredi soir, l’OM de Bruno Genesio entre en scène pour son premier match de pré-saison, le premier sous la direction du nouvel entraîneur du club phocéen. C’est à Abidjan, sur la pelouse du stade Félix-Houphouët-Boigny, que le club phocéen défie le Yamoussoukro FC, promu en première division ivoirienne (coup d’envoi prévu à 21 heures, heure française). A l’occasion de sa grande première avec l’OM, l’ancien technicien du LOSC a opté pour un schéma en 4-2-3-1.

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Dans les buts, on retrouve Jeffrey de Lange qui a devant lui une défense à quatre formée par Kelyann Bezahaf, CJ Egan-Riley, Koum et Emerson. Le double pivot est animé par Hojberg et Kondogbia. Un cran plus haut, on retrouve Amine Harit, Abdallah et Paixao qui soutiennent l’attaquant de pointe, à savoir Neal Maupay. Aucune recrue n’est là, car le club phocéen n’a recruté personne et vu partir Mason Greenwood à Fenerbahçe.

Les compositions officielles :

OM : De Lange - Bezahaf, Egan-Riley, Koum, Ederson - Hojberg, Kondogbia - Harit, Abdallah, Paixao - Maupay.

Pub. le - MAJ le
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