Maroc - Mali : les compositions officielles

Gros choc dans le groupe A. Le Maroc affronte au Stade Prince Moulay Abdallah le Mali ce vendredi à 21h, dans le cadre de la 2ème journée de la CAN 2025. Les Lions de l’Atlas s’organisent en 4-3-3 avec Bounou aux cages. En défense on retrouve, Mazraoui, Aguerd, Salah-Eddine et El Yamiq, qui remplace Romain Saïss (blessé lors du match face aux Comores). L’entrejeu des Marocains est composé d’Amrabat, d’Ounahi, et d’El Aynaoui. L’attaque marocaine sera menée par Brahim Diaz, Saibari et El Kaabi.

Les Aigles du Mali s’articulent en 5-3-2 avec Diarra aux cages. Coulibaly, Camara, Dieng, Diaby et Gassama sont en défense. Coulibaly, Bissouma et Doumbia sont au milieu de terrain. Le duo Sinayoko-Sangare va animer l’attaque du Mali.

Les compositions

Maroc : Bounou - Mazraoui, Aguerd, Salah-Eddine, El Yamiq - Amrabat, El Aynaoui, Ounahi - El Kaabi, Saibari, Brahim Diaz

Mali: Diarra - Coulibaly, Camara, Dieng, Diaby, Gassama - Coulibaly, Bissouma, Doumbia - Sinayoko, Sangare