Amicaux : Manchester United et Chelsea enchaînent, Arsenal s’incline

Samedi soir, Manchester United affrontait Arsenal en pré-saison. Une affiche de choc entre deux équipes qui espèrent batailler pour le titre en Premier League. Mason Mount de nouveau titularisé du côté des Red Devils, tandis que chez les Gunners, Declan Rice et Jurriën Timber effectuaient leurs débuts. Malheureusement pour les Londoniens, les Mancuniens se sont montrés plus tranchant, et ce dès la première mi-temps qui a vu Bruno Fernandes (30e) ainsi que Jadon Sancho (37e) inscrire les deux seules réalisations de la rencontre. À l’arrivée, un succès 0-2 pour Manchester United, qui s’est même offert une séance de tirs au but remportée 3-5. La troisième victoire en trois matches pour les hommes d’Erik Ten Hag, déjà affutés. En face, personne n’est sorti du lot, l’ajout de Kai Havertz au milieu perturbant un peu les habitudes des Gunners.

La suite après cette publicité

Un peu plus tard dans la nuit, Chelsea et Brighton, tous deux en tournée aux États-Unis, s’affrontaient également. Une rencontre spéciale pour de nombreux joueurs. Moisés Caicedo en tribune, Levi Colwill titulaire pour sa première avec les Blues, et au final, une victoire éclatante 4-3 des Blues, en supériorités numériques. Nicolas Jackson s’est une nouvelle fois démarqué, inscrivant 1 but tout en délivrant 2 caviars, dont un pour Mykhailo Mudryk qui a marqué son premier but sous les couleurs de Chelsea. Christopher Nkunku a lui aussi planté, pour la deuxième fois en autant de rencontres. Enfin, le virevoltant Kaoru Mitoma n’a pas existé face à Malo Gusto, très solide défensivement. Prochain rendez-vous mercredi face à Newcastle pour Mauricio Pochettino, qui semble avoir particulièrement bien préparé son équipe.

À lire

Man Utd : Raphaël Varane se réjouit de l’arrivée d’André Onana