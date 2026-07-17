Omar Da Fonseca prend la parole sur les accusations visant l’Argentine

Invité sur France Inter, Omar Da Fonseca a réagi aux accusations de racisme et de corruption qui entourent l’Argentine depuis le début de la Coupe du Monde. Le consultant franco-argentin a reconnu que le football est une industrie où « il y a des intérêts divers qui ne sont pas très clairs », mais il refuse d’alimenter les théories du complot qui entourent certaines décisions arbitrales ou l’organisation de la compétition.

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« Je suis contre le fait d’insinuer à chaque fois le complot », a expliqué l’ancien joueur, avant d’ironiser sur les accusations de favoritisme, « Contre l’Égypte, on a acheté le match à partir de la 92e minute. On a posé le chèque à la 78e parce qu’on perdait 2-0. » Da Fonseca a également estimé que le racisme existe « en France, en Argentine, en Chine… partout », tout en regrettant les amalgames autour de l’Albiceleste. Il a notamment évoqué la polémique sur la désignation de cinq arbitres argentins lors de France-Maroc, rappelant que l’essentiel reste « qu’un arbitre soit honnête, compétent et correct », avant de conclure par un appel à préserver la Coupe du monde comme un événement capable de rassembler plutôt que de diviser.