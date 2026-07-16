Argentine : Hugo Ekitike rend un vibrant hommage à Lionel Messi

Auteur d’un nouveau grand match face à l’Angleterre hier soir (2-1), Lionel Messi est évidemment sur toutes les lèvres ce matin. À 39 ans, l’octuple Ballon d’Or a été décisif lors des huit matchs de l’Argentine dans cette Coupe du Monde, et il serait même réducteur de résumer son impact dans ce tournoi à ses chiffres.

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Aujourd’hui encore, la Pulga suscite l’admiration des plus jeunes, à l’image d’Hugo Ekitike, qui lui a rendu un bel hommage sur ses réseaux sociaux. Questionné sur ce qu’il pensait du match entre l’Argentine et l’Angleterre, l’international tricolore a répondu en postant une photo de Lionel Messi à ses côtés au PSG. «Il est le meilleur», a-t-il ajouté.