Le PSG désigne ses 2 priorités pour le prochain mercato

Le PSG aurait aimé profiter des dernières heures du mercato pour ajouter un ultime renfort à l’effectif de Luis Enrique. Selon L’Équipe, Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et l’entraîneur parisien sont restés attentifs à une éventuelle opportunité, sans toutefois trouver la perle rare recherchée. Les départs de Bradley Barcola à Liverpool pour 145 millions d’euros, bonus compris, et d’Ibrahim Mbaye à Aston Villa pour 55 millions avaient notamment poussé le club à réfléchir à son secteur offensif. Mais si une arrivée avait finalement été conclue dans les dernières heures, elle n’aurait pas concerné l’attaque. Paris avait également étudié plusieurs défenseurs centraux droitiers cet été, sans aller plus loin en raison de prix jugés trop élevés et du manque d’ouverture de certaines cibles. Fidèle à sa nouvelle politique, le PSG a donc préféré ne pas recruter plutôt que de se précipiter et pourrait réactiver certains dossiers dès janvier.

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Paris termine surtout son mercato avec une balance financière historique. Le club a enregistré onze arrivées, retours de prêt compris, et autant de départs, avec notamment la résiliation du contrat de Renato Sanches. Le PSG a réalisé près de 350 millions d’euros de ventes contre 152 millions d’achats, hors bonus, soit une balance positive d’environ 183 millions d’euros, du jamais-vu sous QSI. Cette stratégie répond à la volonté de mieux équilibrer les comptes, mais aussi de ne plus retenir les joueurs souhaitant partir. Elle accompagne également une nouvelle politique de recrutement essentiellement tournée vers des profils âgés de 16 à 25 ans, susceptibles de prendre de la valeur. Après cet été particulièrement rentable, Paris prépare donc déjà son mercato hivernal.