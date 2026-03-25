Sénégal : énorme engouement pour le match au Stade de France

Malgré la décision du jury d’appel de la CAF de retirer le titre au Sénégal, la mobilisation des supporters ne faiblit pas. À quelques jours du match amical entre le Sénégal et le Pérou, prévu le 28 mars au Stade de France, l’engouement est tel que les organisateurs ont décidé d’augmenter la capacité d’accueil. D’abord fixée à 50 000 places, la jauge a finalement été portée à 60 000 spectateurs, face à une demande particulièrement forte pour les billets.

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C’est en tout cas ce qu’affirme le média Sport News Africa en ce début de semaine. Au-delà de la rencontre, l’événement s’annonce comme un moment de célébration pour les supporters sénégalais, déterminés à soutenir leur sélection malgré la décision de la CAF. La Fédération sénégalaise de football prévoit toujours de présenter le trophée de la CAN au public. Un concert doit également précéder le coup d’envoi, avec la participation annoncée de Youssou N’Dour et Booba. Voilà une belle cérémonie qui se prépare.