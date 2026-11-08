Ligue 1 : l’OL chute à Brest avant l’arrivée de Vicens, Monaco craque au Mans, Nice assure

Après sa semaine mouvementée avec le départ de Paulo Fonseca, l’Olympique Lyonnais espérait enchaîner un deuxième succès en championnat sur la pelouse de Brest, à Francis-Le-Blé. Mais le second match de Jorge Maciel en tant qu’entraîneur intérimaire de l’OL, après celui en C3 à la Sociedad (1-1), a tourné à la catastrophe. Malgré une possession de balle nettement en faveur des Rhodaniens, les coéquipiers de Corentin Tolisso se sont inclinés en Bretagne, ce dimanche en fin d’après-midi (2-0). À la 22e minute de jeu, les Finistériens faisaient trembler les filets de Greif. Après une mauvaise relance du gardien slovaque, Doumbia trouvait Edjouma à l’entrée de la surface. Le jeune ailier âgé de 21 ans enroulait son ballon en première intention pour donner l’avantage aux locaux.

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Face à des Brestois en jambes, Lyon a eu beaucoup de mal à déstabiliser le bloc breton. À la 61e minute, Boudache s’écroulait dans la surface, après un soi-disant contact avec Lloris. Si Jérémy Stinat désignait dans un premier temps le point de penalty, l’arbitre de la rencontre revenait sur sa décision après cette simulation du jeune Lyonnais. En manque cruel d’idées et de précisions dans le dernier geste, l’OL a même concédé un second but en fin de match, avec ce penalty d’Ajorque (90e). En attendant l’officialisation de l’arrivée de Carlos Vicens pour succéder à Fonseca, les Gones sont provisoirement 4es et loupent l’occasion de monter sur le podium. Le Brest de Julien Lachuer monte à la 9e place du classement.

Le Mans hors de la zone rouge, semaine catastrophique pour Le Havre

Dans le même temps, l’AS Monaco se rendait au Mans. À Marie-Marvingt, les joueurs de Filipe Luís ont profité de la seule erreur des Manceaux en première période pour ouvrir la marque. Sur une passe en retrait appuyée de l’un de ses défenseurs, le gardien Kocik manquait totalement son contrôle. Bien attentif, Coulibaly profitait de cette bourde pour récupérer le ballon et le pousser dans le but vide (0-1, 40e). Le Mans avait pourtant réalisé une bonne entame et s’était procuré plusieurs situations dangereuses face à Hradecky. Alors que le club du Rocher se contentait de conserver son avance en seconde période, les Manceaux ont finalement été récompensés de leurs efforts avec ce but de Colas dans les derniers instants du temps réglementaire (90e, 1-1). Avec ce nul mérité, Le Mans sort de la zone de la relégation et est 15e. Monaco, qui n’a plus gagné depuis le 18 septembre dernier en Ligue 1, est 6e.

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En déplacement à Angers, l’OGC Nice a rapidement pris les commandes de la rencontre au stade Raymond-Kopa. Dès la 2e minute de jeu, Diop lançait parfaitement les hommes d’Olivier Pantaloni. Au terme d’une action superbe collective, Clauss doublait la mise d’une frappe puissante quasi-angle fermée (77e). Les Aiglons enchaînent une troisième victoire d’affilée en championnat (0-2) et intègre provisoirement le top 5, avec le même nombre de points que Lyon. Quatrième défaite sur les cinq derniers matchs pour le SCO de Stéphane Gilli, désormais barragiste. Enfin, la semaine cauchemardesque du Havre s’est clôturée par une nouvelle défaite devant son public, contre Lorient (0-2). Le club havrais, qui a mis à pied son entraîneur Didier Digard et qui a également vu les départs de Jean-Michel Roussier (président) et Demba Ba (directeur sportif) ces derniers jours, traverse une période particulièrement compliquée. Les Merlus, eux, occupent la 10e position.

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Les résultats du multiplex de 17h15 :

Stade Brestois 2-0 Olympique Lyonnais : Noah Ejouma (22e), Ludovic Ajorque (90e)

Le Mans 1-1 AS Monaco : Erwas Colas (90e) / Mohamed Coulibaly (40e)

SCO Angers 0-2 OGC Nice : Sofiane Diop (2e) / Jonathan Clauss (78e)

Le Havre 0-2 Lorient : Isaak Touré (18e), Jean-Victor Makengo (90e+5)