Nice : Abdi est parti en Tunisie sans l’accord du club !

Demain, Nice joue le match retour du barrage L1/L2 face à Saint-Étienne. Un match crucial pour les Aiglons pour ne pas sombrer en L2 après leur saison chaotique. Pour ce rendez-vous, Claude Puel pourra compter sur les retours d’Elye Wahi, Yehvann Diouf et d’Antoine Mendy.

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Cependant, après avoir réussi à conserver les internationaux concernés par la Coupe du Monde, le Gym a eu la mauvaise surprise de voir qu’Ali Abdi avait débarrassé le plancher pour aller préparer son Mondial en Tunisie… sans l’accord de son club selon RMC Sport. Le média précise également que le joueur de 32 ans s’expose à des sanctions.