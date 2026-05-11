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Ligue des Champions

Le message vibrant du Marseillais Adil Rami pour le PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Adil Rami @Maxppp

La 34e cérémonie des Trophées de l’UNFP a démarré et Désiré Doué a été le premier joueur à être récompensé. Mais avant de voir le Parisien sacré, Adil Rami a pris la parole. Et le consultant de Ligue 1+ a tenu à rendre hommage au PSG.

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« En tant que Marseillais, sincèrement, merci au PSG pour cette qualification en finale de Ligue des Champions, elle est méritée, elle est belle. Bonne chance pour la finale et surtout merci pour le football », a-t-il déclaré avant de remettre le prix de meilleur espoir de L1 à Désiré Doué.

Pub. le - MAJ le
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