La proposition osée des Girondins de Bordeaux à la FFF

Cette fois, le feuilleton bordelais prend une tournure pour le moins inattendue. Alors que les Girondins de Bordeaux ont épuisé tous les recours possibles pour tenter de retrouver le National 1, une solution pour le moins osée a été mise sur la table. Selon l’Equipe, les dirigeants ont proposé d’intégrer directement le club en National 2. L’idée, évoquée jeudi matin devant les membres du Comité exécutif de la FFF, aurait été de faire évoluer Bordeaux dans la poule H de N2, à la place de l’Union Foot de Touraine, promue en N1. Une manière, en quelque sorte, de couper la poire en deux entre le souhait des Girondins de retrouver le troisième échelon et leur situation actuelle.

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Mais cette proposition se heurte déjà à un obstacle de taille : aucune base réglementaire ne permettrait aujourd’hui à la FFF de procéder ainsi, avec en prime le risque de voir d’autres clubs de N1 ou de N2 déposer des recours. Et ce alors que Bordeaux a déjà perdu l’ensemble de ses batailles, de la DNCG d’appel au CNOSF, puis devant le tribunal administratif. Autre signal peu favorable : sur les 27 membres du Comex consultés vendredi pour savoir s’il fallait étudier le dossier et éventuellement le renvoyer devant la DNCG, seuls 11 ont répondu et 6 se sont prononcés contre. Et toujours d’après le media français, l’attitude des dirigeants bordelais et des futurs ex-actionnaires, notamment Dominique Delport, agace sérieusement la FFF.