Les statistiques dramatiques du PSG en 2023

Plus les saisons passent, plus le navire PSG coule inexorablement. Éliminé de la Ligue des champions et de la coupe de France, de nouveau en danger dans la course au titre en Ligue 1, le club de la capitale vit peut-être l’une de ses pires saisons sous l’ère qatarie. Notamment depuis 2023. Si le championnat avait débuté le 28 décembre dernier, le PSG serait seulement sixième de L1.

Les Parisiens ne seraient donc même pas éligibles pour une place européenne. Au niveau statistique, les hommes de Christophe Galtier ne prennent qu’1,79 point par match. Avec la nouvelle défaite ce dimanche face Lyon (0-1), les coéquipiers de Kylian Mbappé ont concédé le huitième revers en 18 matches depuis la reprise. Soit la pire série en cours du club depuis 2001. Il reste deux mois à Paris pour redresser la barre.

