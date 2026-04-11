Ligue 1 : le Stade Rennais fait le job contre Angers et revient à deux points de l’OM

Après la victoire de l’OM face à Metz vendredi soir, le faux pas était interdit pour le Stade Rennais (7e), qui recevait Angers (13e) au Roazhon Park. Et comme souvent depuis l’arrivée de Franck Haise, les Bretons ont pris l’avantage sur leur adversaire du soir et se sont imposés (2-1) pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Alignés en 4-4-2 avec le duo Embolo-Lepaul en attaque, les Rennais n’ont mis que 12 minutes avant de trouver les filets d’Hervé Koffi.

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Tout est parti d’une action de Valentin Rongier pour servir Al-Tamari. À l’entrée de la surface, Blas trouvait ensuite Camara sur la droite. L’ancien Brestois centrait à ras de terre en direction d’Embolo avant que le jeune Marius Louër ne dévie malencontreusement le ballon dans sa propre cage pour l’ouverture du score (1-0). Une réalisation qui n’a fait qu’accentuer la domination rennaise et qui a amené le but du break peu avant la demi-heure de jeu. Au centre du terrain, Rongier déposait un bon ballon dans la profondeur pour Al-Tamari. Le Jordanien se retrouvait alors devant Koffi, avant de le prendre de court avec un excellent lob en une touche (25e, 2-0). Al-Tamari était même proche du doublé, quatre minutes plus tard, mais il buta cette fois-ci sur Koffi au premier poteau. Au terme des 45 premières minutes, Rennes dominait clairement les débats (62% de possession, 5 tirs à 1, 4 tirs cadrés à 1).

Rennes s’est fait peur

En seconde période, les locaux ont appuyé sur l’accélérateur pour inscrire un troisième but qui validerait sans doute leur victoire. Mais ni Camara (51e), ni Embolo (55e) ne parvenaient à battre Koffi. Auteur de cinq arrêts durant la rencontre, le gardien burkinabé de 29 ans a permis aux hommes d’Alexandre Dujeux de rester dans la rencontre. Les Angevins ont même réduit l’écart à 25 minutes de la fin grâce à Prosper Peter (65e, 2-1). Lancé par Rao-Lisoa, le jeune avant-centre de 18 ans enchaînait en une touche pour battre Brice Samba et redonner espoir au SCO.

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Sur le banc au coup d’envoi, Peter a causé de nombreux maux de tête aux Rennais après son entrée en jeu à la 62e minute. Un quart d’heure après son 4e but en championnat, l’Angevin s’écroulait dans la surface bretonne à la suite d’un contact avec Frankowski. C’est finalement Amine Sbaï qui s’est présenté devant Samba… avant de voir sa tentative être stoppée par l’ex-portier lensois (82e). Un nouveau penalty arrêté pour le gardien des Bleus (son 4e sur les huit qu’il a eus à concéder depuis son arrivée à Rennes), qui a permis aux Bretons de repartir avec les trois points de la victoire et d’enchainer une cinquième victoire en sept rencontres sous les ordres de Haise. Au classement, Rennes devance Monaco (6e), revient provisoirement à hauteur de Lille (4e) - qui ira à Toulouse dimanche - et, surtout, revient à hauteur de l’Olympique de Marseille (3e), en montant à la 5e position. Plus que jamais, les Rennais sont dans la course pour la Ligue des Champions.