Mercato : l’Atlético de Madrid va mettre plein de joueurs à la porte !

L’Atlético de Madrid a déjà offert quelques pièces intéressantes à Diego Simeone pour la saison à venir. Les Colchoneros ont ainsi enrôlé le champion du monde Alejandro Grimaldo, le milieu de terrain Morten Hjulmand ainsi que le désormais ancien Parisien Kang-In Lee, ayant franchi la barrière des 100 millions d’euros dépensés cet été. Et ce n’est pas terminé.

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En attendant de savoir de quoi sera fait l’avenir de Julian Alvarez - dossier qui stagne clairement avec deux clubs qui campent sur leur position - le club veut continuer ses emplettes, avec un nouvel attaquant et un nouveau défenseur central qui sont attendus dans les prochaines semaines. Mais les Madrilènes doivent d’abord dégraisser, et il y a plusieurs candidats à un départ comme l’indique Marca.

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De jolis noms

Thiago Almada est par exemple indésirable, et c’est le joueur qui semble le plus proche de partir actuellement. Arrivé pour un peu moins de 20 millions d’euros il y a un an, il pourrait déjà filer direction le Brésil, où Flamengo est le club le mieux placé pour le recruter. Le latéral Matteo Ruggeri et l’attaquant Alexander Sorloth sont eux aussi considérés comme dispensables tout en pouvant rapporter un joli chèque en retour. Les deux joueurs n’ont pas totalement convaincu le staff ni les supporters, et les deux ont de sérieuses pistes en Serie A notamment.

L’écurie madrilène souhaite aussi se séparer d’un des derniers rescapés du début de l’ère Simeone, José Maria Giménez. L’Uruguayen a fait son temps à Madrid, et son salaire est conséquent pour un joueur devenu secondaire. Thomas Lemar, à qui il reste un an de contrat et qui a montré de belles choses par moments lors de son prêt à Girona, est aussi poussé vers la porte. Son contrat à Madrid expire dans un an. Avis aux intéressés…