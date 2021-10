LdC, PSG : les précisions de Mauricio Pochettino sur Icardi et Neymar

Demain, le Paris Saint-Germain affronte le RB Leipzig dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle la participation de Mauro Icardi reste incertaine en raison de ses problèmes familiaux. « Mauro, en raison de ses problèmes personnels, n’a pas pu s’entraîner. Il est dans le groupe pour demain. Quand il rentrera, on verra s’il peut être dans le groupe ou non », a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse, avant d’évoquer le cas de Neymar, qui était présent à l’entraînement, mais annoncé forfait pour la rencontre.

La suite après cette publicité

« C’est une décision du staff et du corps médical. Le joueur était en capacité pour s’entraîner, mais il a ressenti une gêne à sa jambe à la fin et il n’a pas pu participer à la mise en place tactique. Et après une nouvelle évaluation avec le staff médical, il n’était plus disponible. Ce n’est pas ma décision. Chaque jour, il y a une réunion une heure avant le début de l’entraînement où on analyse chaque joueur. Et à chaque fois qu’un joueur sort, c’est avec l’autorisation du staff médical. On ne joue pas avec la santé des joueurs. »

Créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 150€ offerts avec le code FMUNI. Misez 150€ sur une victoire 2-1 du PSG pour tenter de remporter 1 132 € (cote à 7,55). (cotes soumises à variation)