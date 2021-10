L'Espagne enrage sur le but de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Dans cette finale de Ligue des Nations très pauvre en occasions de but, Mikel Oyarzabal pensait sans doute avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la 64e minute. Malheureusement pour les Espagnols, Karim Benzema a rapidement permis aux Bleus de recoller (66e), avant que Kylian Mbappé les crucifie à dix minutes du terme. Sauf qu’après le visionnage du ralenti, la réalisation du buteur du Paris Saint-Germain semblait entachée d’un hors-jeu.

Mais alors que l’on s’attendait à voir l’arbitre de la rencontre annuler le but français, ce dernier l’a finalement accordé. Une décision qui a forcément eu le don d’agacer les Espagnols. « Ils sont en train de tuer le football », titre même Marca sur sa Une de demain. Quant aux hommes de la Roja, le sentiment qui prédominait était l’incrédulité. « Depuis le banc de touche, on aurait dit qu’il était hors-jeu, mais je me défends de parler sur ce que je ne peux pas contrôler », a indiqué Luis Enrique.

Une règle incomprise

En clair, la nouvelle règle appliquée par l’arbitre a du mal à passer. « Sur le hors-jeu, il y a de nouvelles normes et chaque arbitre les interprète comme il veut, et dans ce cas précis, ce fut en faveur des Français. Je ne veux pas en dire davantage », déplorait Aymeric Laporte. De son côté, Eric Garcia ne digérait pas non plus cette décision arbitrale. «Le ballon part dans mon dos, je me jette et le touche avec mon talon. Mbappé, lui, est hors-jeu. L'arbitre me dit que, parce que je le touche et ne m'en éloigne pas, j'ai l'intention de jouer le ballon et que c'est la règle. Jamais un défenseur ne peut jamais s'en écarter. Il y a clairement un hors-jeu».

Enfin, Sergio Busquets s’est montré un peu plus incisif dans son intervention. « Le deuxième but semblait hors jeu. Mbappé était hors jeu, mais l'arbitre a dit qu'Eric Garcia avait essayé de jouer le ballon, ce qui a annulé le hors-jeu. L'action doit être intentionnelle et Eric veut juste couper la trajectoire, il ne rate pas son contrôle. Eric veut jouer le ballon parce que sinon c’est Mbappé qui le récupère alors qu’il est hors-jeu. Ça n’a pas de sens ! » Difficile d’y voir clair.