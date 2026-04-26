Super Lig : Galatasaray surclasse Fenerbahçe et file vers le titre

Ce dimanche, Istanbul vibrait au rythme du derby entre Galatasaray et Fenerbahçe, comptant pour la 31e journée de Süper Lig. Un choc décisif dans la course au titre, les deux formations n’étant séparées que de quatre points avant le coup d’envoi. Au Rams Park, les hommes d’Okan Buruk ont pris une option majeure en s’imposant nettement (3-0). En face, les joueurs de Domenico Tedesco peuvent nourrir des regrets, notamment après le penalty manqué par Anderson Talisca dès la 12e minute.

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Galatasaray a finalement fait la différence juste avant la pause grâce à Victor Osimhen (40e, 1-0). Au retour des vestiaires, Bariş Yilmaz a fait le break sur penalty (67e, 2-0), avant que Lucas Torreira ne scelle définitivement le succès des siens en fin de match (83e, 3-0). Avec désormais sept points d’avance sur les coéquipiers de N’Golo Kanté, Galatasaray se rapproche un peu plus d’un 26e titre de champion de Turquie.