Rennes-PSG : le match retour se jouera au Parc des Princes

Le verdict est tombé. Obligé d’inverser le match de la première journée de Ligue 1 face au Stade Rennais en raison de l’état impraticable de sa pelouse, le Paris Saint-Germain avait provoqué une polémique. Le club breton avait accepté d’organiser le match aller en quatre jours, mais réclamait que le retour soit également disputé au Roazhon Park, comme le calendrier le prévoyait. Mais la commission des compétitions de la LFP en a décidé autrement.

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« Concernant la rencontre comptant pour la 1ère journée de Ligue 1 Mc Donald’s Paris Saint-Germain – Stade Rennais, qui a été inversée le 19 août dernier, la Commission des Compétitions a décidé d’infliger une amende de 150.000€ au Paris Saint-Germain en application de l’article 501.4 du Règlement des compétitions de la LFP, qui vise les obligations des clubs en matière de praticabilité de terrain et de stade de repli. Concernant la rencontre comptant pour la 23e journée de Ligue 1 McDonald’s Stade Rennais – Paris Saint-Germain, le match est inversé et se tiendra au Parc des Princes », peut-on lire dans le communiqué.