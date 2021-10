La sensation Arnaut Danjuma à la conquête de Villarreal et l'Espagne

Les 20 M€ de son transfert en provenance de Bournemouth, Arnaut Danjuma (24 ans) est déjà en train de les rentabiliser. Arrivé cet été à Villarreal au sortir d'un exercice réussi en Championship (15 réalisations et 7 offrandes en 33 apparitions), l'ailier néerlandais n'a pas manqué ses débuts avec le sous-marin jaune. Ce dimanche, il a par exemple donné la victoire au onze d'Unai Emery face au Betis (2-0, 8e journée de Liga) d'un joli doublé.

Un signe de plus de son intégration réussie du côté du Estadio de La Céramica. Avec 4 buts en 6 apparitions en championnat (4 titularisations), mais aussi 1 réalisation et 1 passe décisive en 2 matches de Ligue des Champions, l'international oranje (2 sélections, 1 but) est le symbole d'une adaptation parfaite. «Danjuma, c'est du sérieux», assure As. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur, qui en a dit un peu plus sur lui en conférence de presse.

Emery l'adore déjà

«On cherchait un joueur avec ses caractéristiques. Le joueur a besoin de l'équipe et Danjuma est une pièce qui s'est intégrée peu à peu depuis son arrivée. Nous parlons beaucoup avec lui et on peut communiquer facilement en anglais. Nous essayons de trouver son meilleur poste et où exploiter au mieux ses qualités», a-t-il lâché face aux journalistes avant de poursuivre. «On fait en sorte qu'il puisse se sentir à l'aise et explore au mieux son potentiel. Il faut y aller doucement, mais, depuis son arrivée, on développe bien la construction du jeu collectif avec lui».

Ses débuts réussis ne sont pas passés inaperçus sur le marché. Voetbal International expliquait ainsi que Liverpool appréciait son profil et pensait sérieusement à lui pour préparer l'avenir, notamment sur le dossier Sadio Mané (29 ans), sous contrat jusqu'en juin 2023. S'il poursuit sur sa lancée, un retour en sélection des Pays-Bas pourrait également intervenir, ses dernières capes remontant à 2018. Après avoir conquis Villarreal, Arnaut Danjuma n'a peut-être pas fini de surprendre.