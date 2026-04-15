«My English is bad» : la scène hilarante entre Dembélé et Thierry Henry

Ousmane Dembélé a offert une séquence aussi drôle qu’improbable à la télé anglaise après la qualification du PSG à Anfield. Face aux caméras de CBS Sports et à la présence de Thierry Henry dans le rôle de consultant, l’attaquant parisien a tenté quelques mots en anglais avant de rapidement décrocher, déclenchant les rires en plateau.

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Dans un moment totalement spontané, Dembélé a lâché : « My English is bad. Je parle en français! Titi j’ai besoin de toi », provoquant l’hilarité de l’émission et un échange complice avec Thierry Henry.