Ligue des Champions
«My English is bad» : la scène hilarante entre Dembélé et Thierry Henry
1 min.
@Maxppp
Ousmane Dembélé a offert une séquence aussi drôle qu’improbable à la télé anglaise après la qualification du PSG à Anfield. Face aux caméras de CBS Sports et à la présence de Thierry Henry dans le rôle de consultant, l’attaquant parisien a tenté quelques mots en anglais avant de rapidement décrocher, déclenchant les rires en plateau.
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CBS Sports Golazo ⚽️ @CBSSportsGolazo – 14/04
Fresh off of his brace against Liverpool, Ousmane Dembélé joins the UCL crew to discuss PSG's title defense 😮💨👇Voir sur X
Dans un moment totalement spontané, Dembélé a lâché : « My English is bad. Je parle en français! Titi j’ai besoin de toi », provoquant l’hilarité de l’émission et un échange complice avec Thierry Henry.
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