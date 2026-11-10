Menu Rechercher
Commenter 12
Liga

Fermin Lopez fait mieux que Diego Maradona

Par Aurélien Macedo
1 min.
Fermin Lopez avec Lamine Yamal @Maxppp

Ce week-end, le FC Barcelone s’est offert le choc contre l’Atlético de Madrid. Une victoire 2-1 qui conforte le fauteuil de leader du club catalan en Liga. Auteur d’un doublé dans la rencontre, Fermin Lopez a crevé l’écran. Le milieu offensif a montré une nouvelle fois qu’il était décisif dans les moments importants et affiche 8 buts et 7 passes décisives en 15 matches avec les Blaugranas.

La suite après cette publicité

Il atteint désormais 40 buts en 151 matchs avec le FC Barcelone. Une barre franchie qui lui permet de faire mieux que certaines légendes comme Romario et Diego Maradona qui ont respectivement inscrits 39 et 38 réalisations avec le club catalan durant leur carrière. Fermin Lopez se rapproche de joueurs comme Cesc Fabregas (43 buts), Luis Figo (45 buts) et David Villa (48 buts).

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Fermín López

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Fermín López Fermín López
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier