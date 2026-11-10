Fermin Lopez fait mieux que Diego Maradona

Ce week-end, le FC Barcelone s’est offert le choc contre l’Atlético de Madrid. Une victoire 2-1 qui conforte le fauteuil de leader du club catalan en Liga. Auteur d’un doublé dans la rencontre, Fermin Lopez a crevé l’écran. Le milieu offensif a montré une nouvelle fois qu’il était décisif dans les moments importants et affiche 8 buts et 7 passes décisives en 15 matches avec les Blaugranas.

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Il atteint désormais 40 buts en 151 matchs avec le FC Barcelone. Une barre franchie qui lui permet de faire mieux que certaines légendes comme Romario et Diego Maradona qui ont respectivement inscrits 39 et 38 réalisations avec le club catalan durant leur carrière. Fermin Lopez se rapproche de joueurs comme Cesc Fabregas (43 buts), Luis Figo (45 buts) et David Villa (48 buts).