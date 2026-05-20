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UEFA Europa League

Aston Villa : la réaction à chaud de Lucas Digne après la victoire en Ligue Europa

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Lucas Digne à Aston Villa @Maxppp
Fribourg 0-3 Aston Villa

Titulaire dans cette finale de Ligue Europa face à Fribourg, Lucas Digne a brillé avec Aston Villa. L’international français a largement contribué au sacre des siens dans la compétition avec cette large victoire en finale (3-0). Au micro de Canal+, l’international français a partagé sa joie après cette première Coupe d’Europe et pense désormais à la Coupe du Monde avec l’équipe de France.

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«C’est incroyable, on a travaillé toute l’année pour ce moment-là, les supporters attendaient depuis 40 ans, ils ont fait le déplacement, on a l’impression qu’on était à Villa Park donc c’est incroyable. J’ai pu gagner beaucoup de trophées dans les championnats et pays, mais champion d’Europe à 32 ans c’est pas mal. C’est la force d’un groupe, on a bossé sur les détails toute la saison et on a travaillé toute l’année. C’est le travail de tout un groupe. Unai Emery ? Oui c’est pour ça que je dis que c’est le travail de tout un groupe vraiment. Ramenez la Coupe du monde ? Ah bah j’espère maintenant.»

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