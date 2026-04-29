Ligue Europa Conférence: la nouvelle génération folle de Brésiliens du Shakhtar Donetsk

La guerre rend le football bien dérisoire en Ukraine, mais cela n’enlève pas tout le mérite qui revient au Shakhtar Donetsk bien au contraire. Leader de son championnat avec six points d’avance sur le LNZ Cherkasy, le Shakhtar Donetsk réalise une saison particulièrement solide sous les ordres d’Arda Turan. Arrivé cet été, le coach turc a rapidement trouvé la bonne formule et s’appuie sur une colonie brésilienne. Rien de surprenant pour le Shakhtar Donetsk qui a souvent eu l’accent auriverde. En 2009 lors de sa victoire en Ligue Europa contre le Werder Brême (2-1), le club ukrainien avait aligné cinq Brésiliens avec Fernandinho, Ilsinho, Jadson, Willian et Luis Adriano.

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Coach historique et désormais regretté du club du Donbass, Mircea Lucescu avait renforcé les liens entre le Brésil et le Shakhtar Donetsk entre 2004 et 2016. Parlant portugais ce dernier a voulu miser sur des milieux et des attaquants brésiliens à forts potentiels afin de les développer pour en faire les joueurs clés du Shakhtar Donetsk à l’avenir. Avec lui, de nombreux excellents joueurs sont passés par les Mineurs avec Bernard, Douglas Costa, Fred, Ismaily ou encore Taison. Cependant un événement a compliqué les choses, la guerre en Ukraine. Déjà impacté depuis l’été 2014 et la guerrre au Donbass, le Shahtar Donetsk s’est délocalisé à Lviv puis à Kiev. Mais en février 2022 l’invasion de l’Ukraine par la Russie a empiré la situation et a poussé de nombreux joueurs à l’exil. Si bien qu’en quelques mois le Shakhtar Donetsk passait de 12 joueurs brésiliens (14 avec les naturalisés Ukrainiens Marlos et Junior Moraes) au seul Lucas Taylor.

Le Shakhtar a repris son investissement sur les Brésiliens

Depuis, le Shakhtar Donetsk reste régulièrement perturbé par le conflit militaire et joue d’ailleurs ses matches européens en Allemagne. Néanmoins, la formation du Donbass a su rassurer et a pu réinvestir de jolis montants avec 40 millions d’euros pour la saison 2023/2024, 37 millions d’euros pour la saison 2024/2025 et le même montant lors de l’exercice actuel. Cela a permis d’ailleurs de se renforcer avec de jolis coups. Arrivé à l’hiver 2024 pour 14,8 millions d’euros de Palmeiras l’ailier gauche Kevin et parti du côté de Fulham l’été dernier pour 40 millions d’euros. Preuve que le club ukrainien a su conserver sa faculté à dénicher les meilleurs talents du Brésil.

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Et cette réputation qu’a eue le Shakhtar de développer les talents brésiliens continue de jouer en sa faveur. «C’est un championnat très populaire, et je voulais y participer. C’est une vitrine pour le monde entier. De là, les Brésiliens accèdent à la Premier League, aux meilleures équipes européennes. C’est aussi un de mes rêves, j’y suis et j’espère que tout se passera bien. Depuis mon enfance, j’ai toujours dit que l’un de mes rêves était de jouer pour Chelsea ou Milan. Mais je n’ai pas le choix. Bien sûr, j’aimerais aussi qu’une autre grande équipe européenne s’intéresse à moi, mais mes rêves d’enfant restent Chelsea ou Milan», a notamment confié Kauã Elias en janvier dernier dans un entretien pour FlashScore*.

D’ailleurs, le Shakhtar a déjà commencé à se renforcer pour la saison prochaine puisque Bruninho (17 ans) va débarquer de l’Athletico Paranaense pour 11 millions d’euros alors que Riquelme (17 ans) ailier gauche de l’Atlético Mineiro pourrait suivre également. Même chose pour Ruan Pablo (17 ans) qui joue à Bahia et Ryan Roberto (18 ans) ailier de Flamengo. De quoi s’attendre à un été agité en coulisses. Si le Shakhtar Donetsk recrute de nouveau, c’est aussi parce que le club s’apprête à des départs. Pouvant moins garder ses talents avec sa situation géopolitique, le Shakhtar Donetsk anticipe encore plus, mais conserve son ADN brésilien avec 12 joueurs venant du pays de Neymar dans l’effectif d’Arda Turan.

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Des joueurs qui ont la cote

En défense, on a des noms connus avec l’ancien niçois Marlon (30 ans), Vinicius Tobias (22 ans) passé par le Real Madrid - et évoqué à l’AS Roma - et Pedro Henrique (23 ans) qui est l’un des hommes forts de l’équipe. Au milieu deux hommes se distinguent avec Marlon Gomes (22 ans) et Isaque (18 ans). Le premier a d’ailleurs vu son nom cité au Sporting CP et au RB Leipzig. Le second qui est arrivé cet été crève l’écran et s’est imposé au milieu de terrain. Les sept autres joueurs brésiliens sont des offensifs. Présent depuis le plus longtemps, Pedrinho (28 ans) a rejoint le club en 2021 - entrecoupé d’un prêt à l’Atlético Mineiro - et livre sa meilleure saison (8 buts et 9 passes décisives en 34 matches). Si bien qu’il pense à se naturaliser pour jouer avec l’Ukraine. Son compère de défense Pedro Henrique a également évoqué cette option. Également précieux, Newerton (20 ans) et Eguinaldo (21 ans) restent deux précieux détonateurs dans les couloirs.

Cependant, Alisson Santana (20 ans) est celui qui impressionne le plus. Arrivé en mars 2025 de l’Atlético Mineiro contre 14 millions d’euros, il était le pendant de Kevin avant que ce dernier parte cet été pour Fulham. Véritable danger dans son couloir, l’ailier droit compte 7 buts et 10 passes décisives en 24 matches et se voit citer du côté de Galatasaray et de Sunderland. Les Ukrainiens auraient même refusé une offre de 30 millions d’euros. Devant, Luca Meirelles (19 ans, 10 buts en 24 matches) et Kauã Elias (20 ans, 11 buts et 6 passes décisives en 33 matches) sont les principaux dangers offensifs. Le premier a été observé par des scouts du RB Leipzig et du Borussia Dortmund alors que le second a vu Flamengo tenter sa chance pour le récupérer pour 22 millions d’euros en vain et le Borussia Dortmund a été également lié à lui. On retrouve également le jeune Lucas Ferreira (19 ans) en attaque. Des talents intéressants qui continuent de se perfectionner dans un club régulièrement européen et qui pourraient bien frapper à un étage plus haut. En cas de victoire en Ligue Europa Conference, les Brésiliens du Shakhtar Donetsk confirmeraient ainsi le retour de la Samba au sein du club ukrainien.