Real Madrid : Kylian Mbappé sort du silence après la grosse polémique autour de Ceuta !

C’est une polémique qui a fait couler beaucoup d’encre en Espagne ces dernières heures. Déjà considéré comme un sujet sensible, la crise migratoire de Ceuta a pris une nouvelle ampleur après l’entrée des joueurs du Real Madrid sur la pelouse d’Elche, où Kylian Mbappé, Vinicius et Ibrahima Konaté avaient choisi de masquer le message « Nous sommes tous Ceutans » inscrit sur les t-shirts portés par les deux équipes. Et le geste de l’attaquant des Bleus avait forcément rapidement fait parler en Espagne.

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Sa décision avait suscité des réactions, dans un contexte particulièrement sensible autour de cette enclave espagnole située sur la côte nord du Maroc, confrontée à une importante crise migratoire. L’initiative de porter des t-shirts en soutien avait été portée par l’Association valencienne des entrepreneurs. Avec le soutien de la Liga, plusieurs équipes avaient accepté de porter ce t-shirt lors de l’entrée des joueurs. Javier Tebas, ce mercredi, avait notamment critiqué l’attitude des trois joueurs du Real Madrid, estimant que le fait de porter le message à moitié revenait à ne pas le porter. Et donc face aux nombreuses réactions suscitées par son geste, Mbappé a finalement décidé de sortir du silence et de clarifier sa position.

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Mbappé ne voulait pas prioriser les souffrances

« Je tiens à être clair pour que tout le monde comprenne. C’était la décision des clubs de porter ce maillot. Nous, les joueurs, devions le porter. Je tiens d’abord à exprimer toute ma solidarité avec Ceuta et toutes les victimes. Car avant d’être un joueur, je suis un être humain. Mais je voulais aussi faire un geste et témoigner de ma sympathie à tous les migrants qui ont perdu la vie et à ceux qui vivent encore dans des conditions difficiles. Ce n’était pas une position facile, loin de là, car on pourrait croire que je suis contre les habitants de Ceuta, mais non, absolument pas. Je n’ai rien contre eux, je les soutiens à 100 %. Mais je voulais aussi penser à toutes les personnes qui souffrent, car après tout, je suis humain, et je ne veux pas donner la priorité à la souffrance », a expliqué l’attaquant français dans un entretien accordé à AS.

Le capitaine de l’équipe de France a ensuite expliqué vouloir dépasser cette polémique pour délivrer un message plus large. « Il y a des gens qui souffrent, et cela me rend très triste de voir ça dans le monde. Je suis quelqu’un qui souhaite le meilleur pour le monde dans lequel nous vivons. Je veux transmettre un message de positivité et de paix, et j’espère que cette situation se résoudra rapidement », a-t-il poursuivi. Avec cette prise de parole, Mbappé a donc voulu dissiper toute ambiguïté autour de son geste en rappelant que sa démarche «humaine» avait pour but de ne pas prioriser les souffrances. Reste à savoir si cela suffira à calmer les critiques virulentes à son sujet.