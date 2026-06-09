Contacts confirmés entre le Real Madrid et les agents de Julian Alvarez !

Depuis hier, une folle rumeur parcourt les rues de la capitale espagnole : le Real Madrid serait chaud à l’idée de recruter Julian Alvarez. Interrogé, l’agent de l’Argentin a déclaré : « nous ne disposons d’aucune information à ce sujet et personne ne nous a contactés à ce sujet.»

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😱 ¡¡SERÍA EL BOMBAZO DEL AÑO!! Informa @arevalo_martin que HUBO CONTACTOS entre los agentes de JULIÁN ÁLVAREZ y el REAL MADRID… 🔥



¿Te gustaría que se de este traspaso?



⚡ #ESPNMundial pic.twitter.com/gdrpSWULFE — SportsCenter (@SC_ESPN) June 9, 2026

Mais en Argentine, ESPN nous donne une autre version. Selon le média local, il y a bien eu des contacts entre les agents d’Alvarez et le Real Madrid. Le feuilleton inattendu du mercato estival va-t-il bel et bien avoir lieu ?