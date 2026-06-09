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Contacts confirmés entre le Real Madrid et les agents de Julian Alvarez !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Julián Álvarez @Maxppp

Depuis hier, une folle rumeur parcourt les rues de la capitale espagnole : le Real Madrid serait chaud à l’idée de recruter Julian Alvarez. Interrogé, l’agent de l’Argentin a déclaré : « nous ne disposons d’aucune information à ce sujet et personne ne nous a contactés à ce sujet.»

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Mais en Argentine, ESPN nous donne une autre version. Selon le média local, il y a bien eu des contacts entre les agents d’Alvarez et le Real Madrid. Le feuilleton inattendu du mercato estival va-t-il bel et bien avoir lieu ?

Pub. le - MAJ le
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