Le Paris Saint-Germain tombe d’accord avec l’Ajax Amsterdam pour Mika Godts

Le Paris Saint-Germain est sur le point de boucler une nouvelle arrivée majeure sur ce mercato estival. Après plusieurs jours de discussions avec l’Ajax Amsterdam, le club de la capitale a trouvé un accord verbal pour le transfert de Mika Godts. Les deux formations se sont entendues autour d’un package estimé à 55 millions d’euros, d’après Fabrizio Romano. Une avancée décisive dans un dossier sur lequel les dirigeants parisiens ont considérablement accéléré ces derniers jours.

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Le PSG avait pourtant essuyé un premier refus. Paris avait initialement transmis une proposition de 45 M€, composée de 40 M€ fixes et 5 M€ de bonus, jugée insuffisante par l’Ajax. Le club néerlandais espérait alors récupérer environ 60 M€ pour son ailier de 21 ans. Loin d’abandonner cette piste, la direction parisienne avait rapidement fait savoir qu’elle comptait revenir à la charge et avait préparé une nouvelle offensive supérieure à 50 M€, bonus compris. Si tout n’est pas encore signé puisque les documents restent à échanger, le plus important est désormais acquis entre les deux directions.

Godts avait déjà choisi Paris

Du côté du joueur, Mika Godts avait déjà donné son accord de principe au PSG pour un contrat longue durée, courant jusqu’en 2031 ou 2032. Son agent, Niels De Jonck, avait confirmé l’existence de cet accord tandis que l’international belge avait lui-même fait savoir à l’Ajax qu’il souhaitait saisir cette opportunité. À seulement 21 ans, Godts s’apprête ainsi à franchir une nouvelle étape importante de sa carrière. Le PSG a décidé de miser gros sur le jeune ailier et a accepté d’augmenter sensiblement son offre pour convaincre l’Ajax.

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Pour le club néerlandais, cette vente à 55 M€ doit également offrir une marge de manœuvre conséquente pour la suite de son mercato, notamment avec l’arrivée d’un défenseur central droit, d’un latéral gauche, d’un milieu défensif et de nouveaux joueurs offensifs. Les documents doivent encore être échangés et signés avant l’officialisation, mais l’opération est désormais entrée dans sa dernière ligne droite et Mika Godts est en passe de devenir le nouveau renfort parisien de l’été, après Maghnes Akliouche, Lucas Digne et le jeune gardien Alessandro Longoni.