Le mercato hivernal débutera le 1er janvier 2027 et les clubs français devront recruter malin. Cela tombe bien, certains joueurs de Ligue 1 arrivent en fin de contrat et font figure de belles opportunités. Étonnant troisième de Ligue 1, le Paris FC pourrait connaître un petit chamboulement. En effet, les Franciliens disposent de plusieurs éléments importants qui arrivent à la fin de leur bail. C’est le cas de Maxime Lopez (28 ans) qui dispose toutefois d’une option d’un an dans son contrat. L’ancien milieu de l’Olympique de Marseille et de Sassuolo est un incontournable et a de fortes chances d’être prolongé. Pour autant, l’incertitude subsiste. Pour son compère de l’entrejeu, Pierre Lees-Melou (33 ans) c’est en revanche plus flou. S’il souhaite continuer, il n’a pas reçu d’offre pour le moment. Si cela ne se décante pas, il pourrait être ouvert à un autre projet et offrirait de bonnes garanties à plusieurs clubs français. Samir Chergui (27 ans) reste aussi sur de bonnes partitions en Ligue 1. L’international algérien est aussi en fin de contrat et pourrait apporter à des équipes de l’élite française.

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Gros dossier, celui d’Ethan Mbappé (19 ans) occupe le LOSC. L’ailier arrivé à l’été 2024 du Paris Saint-Germain n’a pas encore prolongé même si les Dogues poussent en ce sens. «Je suis très optimiste (pour la prolongation de contrat). Pour Ethan (Mbappé), il y a des discussions qui sont en cours. Il est en fin de contrat, effectivement, mais on a des discussions pour que l’aventure se poursuive», indiquait le président Olivier Létang. Toutefois, tant que rien n’est signé, cela laisse la place à la concurrence. Du côté de Monaco, Takumi Minamino (31 ans) arrive à quelques mois de la fin de son bail. Le Japonais peut toujours prolonger, mais également s’orienter vers un autre projet. Les prochaines semaines permettront d’y voir plus clair. Même chose pour Emerson Palmieri (32 ans). Le latéral gauche de l’Olympique de Marseille dispose d’une année en option, mais son lourd salaire pourrait également faciliter un départ pour soulager les finances phocéennes. Pour le moment blessé, l’international italien a d’autres priorités puisqu’il doit récupérer d’une opération au genou.

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De belles options à tenter

Nice va avoir du travail puisque Hicham Boudaoui (27 ans), Sofiane Diop (26 ans) ou encore Morgan Sanson (32 ans) arrivent en fin de contrat et représentent de gros dossiers. Proche de l’AS Monaco et d’Al-Ittihad cet été, le premier cité devrait animer les rumeurs au cours des prochaines semaines. Les deux autres disposent également d’une bonne expérience de la Ligue 1 et pourraient apporter à d’autres écuries françaises ou bien tenter une expérience étrangère. Nice peut toujours essayer de prolonger l’un ou plusieurs de ces éléments. Du côté de l’Olympique Lyonnais, il y a évidemment le cas d’Adil Hamdani (17 ans) qui ne souhaite pas étendre son bail pour le moment et risque de partir. Pour Nicolas Tagliafico (34 ans), l’aventure risque de se terminer cette saison. Passé proche de l’Atlético de Madrid, dans le viseur de la Juventus, pouvant retourner en Argentine ou tout simplement arrêter sa carrière, le latéral gauche argentin aura l’embarras du choix pour son avenir. Du côté de Rennes, Ludovic Blas (28 ans) n’est plus indiscutable depuis l’arrivée de Franck Haise. Une situation qui pourrait l’amener à vite chercher un nouveau point de chute.

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Homme fort de Lorient depuis 2024, Arthur Avom (21 ans) est un joueur intéressant de notre championnat. En progrès constant, le Camerounais ne manquera pas de prétendants. Son profil devrait plaire en Premier League ou dans des clubs français de première partie de tableau. Quoi qu’il en soit, son départ des Merlus se précise. Toujours en Bretagne, Brest essaye de prolonger Ludovic Ajorque (32 ans). Le Réunionnais n’a pas encore pris de décision et les clubs français vont suivre ce dossier avec attention. Rennes et l’Olympique Lyonnais étaient à l’affût cet été. Du côté de Toulouse, Aron Dønnum (28 ans) traverse des moments compliqués suite à un drame familial. Le gaucher qui arrive dans ses derniers mois de contrat avait des approches anglaises et italiennes l’hiver dernier. Si les Violets ne le prolongent pas, cela risque de bouger très rapidement pour lui. Belle surprise de la fin de saison dernière, Amine Sbaï (26 ans) reste un cadre d’Angers. Le Marocain pourrait être une option intéressante pour plusieurs équipes françaises.