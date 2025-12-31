Real Madrid : Kylian Mbappé s’est blessé

La tuile pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Homme à tout faire de son club depuis le début de saison, l’attaquant tricolore va devoir observer une période de repos d’au moins trois semaines. D’après L’Équipe, le capitaine des Bleus souffre du ligament externe d’un genou depuis plusieurs semaines. Son IRM passée ce matin a révélé une lésion, qui nécessitera soins et repos.

Kylian Mbappé jouait avec une douleur depuis plusieurs matchs, mais ne s’imaginait pas une blessure trop importante. Il avait notamment eu la sensation de ne plus pouvoir accélérer comme à son habitude. Du côté du Real Madrid, on serait déjà préoccupé par la vie sans le Français, alors que le mois de janvier s’annonce rythmé avec des gros matchs face au Real Betis, l’Atlético de Madrid, Monaco ou encore Villarreal.