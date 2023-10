France-Écosse : les compositions probables

La suite après cette publicité

Ce soir, après leur victoire aux Pays-Bas (2-1) synonyme de qualification pour l’Euro 2024 organisé en Allemagne, les hommes de Didier Deschamps affrontent l’Écosse. Un amical organisé à Lille qui devrait permettre au sélectionneur de l’équipe de France de procéder à quelques changements dans son 4-3-3.

Les cages devraient toujours être gardées par celui qui fera son grand retour à la Decathlon Arena, Mike Maignan. Un cran devant lui, Deschamps devrait titulariser trois des quatre défenseurs présents à Amsterdam. Théo Hernandez et Jonathan Clauss sur les côtés, avec une charnière centrale new-look, Ibrahima Konaté-Benjamin Pavard. Lucas Hernandez serait donc mis au repos au profit de l’Interiste.

Quelques retouches chez les Bleus

Dans l’entrejeu, là aussi il devrait y avoir un seul petit changement. Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann seraient reconduits, tandis qu’Adrien Rabiot céderait sa place au Merengue Eduardo Camavinga. Souvent trimbalé à plusieurs postes, le Madrilène devrait apprécier d’avoir sa chance au milieu. Enfin, le secteur de jeu où le plus de changements sont attendus est l’attaque. Aux Pays-Bas, Deschamps avait fait confiance au trio Mbappé-Kolo Muani-Coman.

Ce soir, deux d’entre eux devraient débuter sur le banc. Le capitaine Mbappé serait maintenu et évoluerait aux côtés d’Ousmane Dembélé et d’Olivier Giroud. En face, les Écossais devraient nous proposer un 5-4-1 avec Gunn au but. La défense serait composée par Patterson, Porteous, Hendry, McKenna et Taylor. Au milieu, l’infusent McTominay sera bien là avec McGuinn, Gilmour et Armstrong. Tout ce beau monde sera chargé d’alimenter Adams en pointe.