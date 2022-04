Ligue des Champions, Atlético de Madrid-Manchester City : ça a dégénéré dans les couloirs du Wanda Metropolitano

Les couloirs du Wanda Metropolitano ont tremblé ce mercredi soir. Au sortir du nul entre l'Atlético de Madrid et Manchester City (0-0), synonyme d'élimination pour les locaux, le retour aux vestiaires a été extrêmement agité suite à plusieurs échauffourées sur la pelouse entre différents acteurs de la rencontre.

Les images de RMC Sport montrent notamment une discussion très tendue entre Stefan Savic, défenseur central rojiblanco et ancien Mancunien, et Jack Grealish. Deux hommes qui s'étaient déjà échangé des amabilités sur la pelouse. Le Monténégrin, qui n'a commis, dans le jeu, aucune faute sur l'ensemble des deux parties, avait l'air très très énervé.

0 - Stefan Savić didn't commit a single foul over both legs of Atletico Madrid's quarter-final tie against Manchester City. Unexpected. pic.twitter.com/HDcHFgiyK0